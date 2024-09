OFFIDA – In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, sabato 21 settembre si svolgeranno due iniziative nella frazione Santa Maria Goretti di Offida.

La manifestazione è organizzata da A.S.D. APS Tritella, col sostegno della Fondazione Carisap, in collaborazione con il Circolo Elio Fabrizi.

L’iniziativa intende attirare l’attenzione su di un morbo che è la forma più comune di demenza senile, caratterizzata da un progressivo declino della memoria e di altre funzioni cognitive, uno stato provocato da una alterazione delle funzioni cerebrali che implica serie difficoltà per il paziente nel condurre le normali attività quotidiane. Si tratta di una malattia degenerativa in costante aumento: si stima che il numero di persone affette da demenza triplicherà nei prossimi trent’anni comportando enormi costi assistenziali e sociali. Proprio per questo la riduzione del rischio di questa malattia sta diventando una vera e propria priorità.

Una ricerca dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR, del Telethon Institute of Generics della Fondaziione Telethon, dell’Università di Milano e dell’Associazione Americana per la malattia di Alzheimer, pubblicata sulla rivista Progress in Neurobiology, ha evidenziato che è fondamentale svolgere programmi di esercizio fisico e di allenamento cognitivo.

La Regione Marche è una tra le più longeve d’Italia, con una prevalenza di 22,9% della popolazione oltre i 65 anni sul totale di quella residente. Stime effettuate parlano di circa 30 mila marchigiani ultra65enni affetti da demenza.

Proprio a livello preventivo sabato 21 settembre sono programmate due iniziative gratuite.

Alle 9,15 una camminata sportiva della durata di circa un’ora, con partenza davanti al Circolo Elio Fabrizi, in Piazza Fausti Coppi. Si consiglia la prenotazione al numero 3939365509 entro il 20 settembre.

Dalle 15,30 alle 18,30, invece, nella sede del Circolo Elio Favrizi, si svolgeranno lezioni e partite libere di burraco.

La manifestazione è dunque aperta sia a chi già conosce il gioco del burraco, sia a chi invece vuole apprenderne le regole e le nozioni di base.

La partecipazione è gratuita, per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.