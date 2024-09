ASCOLI PICENO – Appuntamento da non perdere nel capoluogo per gli amanti dei cavalli.

Martedì 17 settembre, alle ore 17 presso la Sala Ceci della Pinacoteca Civica ad Ascoli, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 2° edizione del Concorso ippico di salto ostacoli “Città di Ascoli”.

Dal 20 al 22 settembre in città andrà in scena il nazionale a sei stelle che ritorna sul terreno dello Squarcia dopo il grande successo ottenuto nel 2023.

Protagonisti in campo sui percorsi costruiti dallo chef de piste Mario Breccia una grande quantità di amazzoni e cavalieri, dai partecipanti alle categorie più semplici fino a quelle più difficili, tra i quali spiccano i nomi di Giulia Martinengo Marquet, Alberto Zorzi, Giacomo Casadei, Arnaldo e Filippo Bologni, Enrico Frana.

Apre la conferenza il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti sottolineando il turismo di qualità che viene generato da eventi di eccellenza come il nazionale A6*, evento speciale FISE che – dopo il successo dell’esordio dello scorso anno, sia lato cavalieri e amazzoni, con la presenza di atleti di caratura internazionale, sia lato pubblico, con oltre 5.000 spettatori – ha registrato l’overbooking per questa seconda edizione con circa 240 iscrizioni pervenute a fronte del numero di partecipanti limitato a 145 binomi, per motivi logistici. “Presentare questa nuova edizione significa che l’intuizione avuta lo scorso anno, nell’ideare e promuovere questa nuova manifestazione, è stata vincente, permettendo permette ad Ascoli di avere un’ulteriore vetrina di prestigio e visibilità per quanto concerne lo sport equestre, nonché un significativo indotto turistico-economico dato sia da quanti arrivano in città per prendere parte al concorso o sia per assistervi gratuitamente, altro aspetto non trascurabile”. Un plauso al fondamentale gioco di squadra che ha reso possibile avviare e portare avanti questa splendida iniziativa.

La parola passa al neo rieletto Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola: “Questo concorso rappresenta il nostro massimo evento sportivo, abbiamo cavalieri e amazzoni di livello assoluto, come Giulia Martinengo Marquet, Alberto Zorzi, Filippo Marco Bologni, Giacomo Casadei, nonché Arnaldo Bologni, cavaliere che nel suo percorso ha vissuto da protagonista tutte le più importanti competizioni internazionali del mondo. La città di Ascoli ha legame importante con cavalli e sport equestri, una splendida tradizione, che passa per la Quintana, anch’essa manifestazione FISE. Sarò presente nella doppia veste di presidente e concorrente, sono convinto che sarà occasione per promuovere la città, la sua qualità e questo bellissimo sport”.

Interviene l’assessore regionale Andrea Maria Antonini “Proporre nel territorio regionale eventi di questa qualità è motivo di vanto e orgoglio, Regione Marche attraverso Atim investe in questo territorio per valorizzarne peculiarità ed eccellenze. Credo fortemente che Iniziative ed eventi di eccellenza vadano sostenuti ed è quello che facciamo insieme al Presidente Acquaroli”.

È ora la della professoressa Gabriella Moroni, Presidente del Comitato Regionale FISE Marche: “Orgogliosa di essere presidente della regione che ospita uno dei concorsi più prestigiosi d’Italia. Frequentando campi equestri in giro per il nostro Parse, vi assicuro che chi ha partecipato e visitato questa città resta incantato dalla bellezza di Ascoli”. Continua portando all’attenzione sull’aspetto sociale della manifestazione, in particolare sul convegno “Il cavallo atleta e terapeuta. Arricchimento dello spazio esistenziale dei giovani”, che aprirà la giornata di venerdì, dalle 8.30 all’Auditorium Neroni, offrendo la possibilità di approfondire la conoscenza di questo animale sia come partner sportivo sia come risorsa psicologica e formativa per le nuove generazioni e i loro valori.

L’appuntamento coinvolgerà tra il pubblico scuole, associazioni del terzo settore e tesserati FISE in platea (attribuisce 3 crediti validi per l’aggiornamento di Istruttori e Tecnici federali) mentre sul palco saranno raccontati progetti virtuosi realizzati avvalendosi dell’equitazione: dall’alfabetizzazione motoria all’oncologia pediatrica, dall’inclusione alla disabilità, passando per gli istituti penitenziari minori. Da segnalare la testimonianza dell’atleta paralimpica Federica Sileoni, azzurra alle ultime olimpiadi di Parigi.

“La nostra regione è da sempre conosciuta per nostri grandi risultati sportivi, basti pensare che Tamberi, marchigiano, è stato portabandiera dell’Italia alle ultime Olimpiadi” esordisce il Presidente CONI Marche Fabio Luna, che prosegue “tra i grandi eventi sportivi mancava qualcosa su sport equestre e abbiamo colmato questa lacuna con una kermesse di straordinario prestigio”.

È il momento di Simone Panichi, ideatore, organizzatore e promotore con la BB Equestrian SSD arl del Concorso ippico Città di Ascoli: “non nascondo la mia emozione e la passione che mettiamo nell’organizzazione di questo evento, possibile grazie alla straordinaria sinergia tra tutti gli attori in campo. Lo spirito è di coinvolgere e unire e siamo orgogliosi di questa combinazione che stiamo creando tra sport, eccellenza, promozione territoriale, spettacolarità e sensibilizzazione alla conoscenza delle potenzialità del cavallo anche come risorsa. Vi aspettiamo questo weekend!”.

Continua l’assessore comunale allo Sport Domenico Stallone: “bello fare l’assessore allo sport in una città che ha tatuato sulla pelle la disciplina sportiva, mancava qualcosa sullo sport equestre e ora c’è un evento di caratura nazionale di cui tutti siamo fieri e d’obbligo ringraziare la famiglia Panichi, premiata all’ultimo Gala dello sport come mecenati dello sport, per l’impegno e l’investimento nelle realtà e nelle iniziative sportive del territorio”.

Qualche dettaglio in più sulle gare dallo show director Carlo Bernardini del Horse Riviera Resort.

Tre giorni di competizioni, tra cui il Master Città di Ascoli Piceno di sabato 21, C145 con montepremi di 26.000 euro e, in chiusura di concorso, domenica 22, con montepremi di 15.000 euro, C145, il Gran Premio Panichi, impresa di costruzioni ascolana, che ha rinnovato l’impegno come main sponsor della manifestazione. È possibile consultare il programma sportivo completo qui.

Riconfermata la gestione organizzativa dell’evento sportivo 2023, che vede lo stesso staff tecnico affiancato dalle stesse professionalità del settore di rilievo nazionale, come lo show director Carlo Bernardini, il direttore di campo Mario Breccia, il presidente di giuria Ugo Fusco, gli speaker Umberto Martuscelli e Francesca Pasquini, la segreteria affidata a Paola Apolloni (331.5677271).

Non manca l’aspetto culturale: la serata di sabato 21 accoglierà la presentazione e proiezione del docufilm “Cento – Assalto al moro”, realizzato per il Settantennale della Quintana di Ascoli, anticipato da un intervento artistico della Compagnia dei Folli a consolidare il rapporto tra il Concorso e il territorio.

Chiude il prof. Stefano Papetti, direttire dei Musei Civici discorrendo brillantemente della Sala Ceci, dei suoi dipinti e del parallelismo con il Concorso.

L’evento è ideato, organizzato e promosso dalla società sportiva BB Equestrian ssd arl, grazie alla volontà del suo massimo rappresentante Simone Panichi, con il supporto della Federazione Italiana Sport Equestri e del Comitato regionale FISE Marche, con la forte collaborazione del Comune di Ascoli Piceno, con il sostegno importante della Regione Marche insieme all’ATIM Agenzia Turismo ed Internazionalizzazione Marche e, infine, con il patrocinio di Sport e Salute Marche e CONI Marche.

