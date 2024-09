ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale e culturale.

Sabato 21 settembre, alle 18, la boutique People, in corso Mazzini 116, a due passi da Piazza del Popolo ad Ascoli, inaugura la stagione autunnale aprendo il suo spazio, come di consueto, al binomio arte-moda, con una selezione di quadri del pittore Pio Serafini.

Le opere attraversano il tema caro a Serafini del paesaggio naturale e rurale e suggeriscono un percorso visivo che dialoga armonicamente con l’allestimento circostante, lasciando immergere il visitatore nella suggestione di un abbraccio di colore dai

toni caldi e accoglienti. Nell’occasione sarà presentata al pubblico una pubblicazione che raccoglie i lavori di Pio Serafini degli ultimi anni, con un testo del professor Andrea Viozzi.

Pio Serafini, pittore, architetto, musicista vive e lavora in Ascoli Piceno. Nei primi anni del 2002, da autodidatta, inizia a dipingere, alternando questa attività con quella di musicista e partecipando a numerose personali e collettive. Nella sua ricerca, Serafini è sorretto da una tecnica compositiva, che si affida a una tavolozza dai cromatismi, dal forte impatto visivo. Nelle sue opere il colore è prima di ogni altra cosa; non c’è assolutamente via di scampo all’impatto immediato con la varietà cromatica che brilla e si agita nelle sue tele. Il colore ha il compito gentile ma deciso di introdurre lo spettatore all’interno di un suo mondo leggero, privo di contorni calcati, che si riempie di figure capaci di volumizzarsi condensando la luce, trasformandola in colore. Il suo, è soprattutto un viaggio alla ricerca e scoperta di luoghi affascinanti, un percorso all’interno della sua interiorità di artista, che si sviluppa iniziando da alcuni dati di memoria, che appartengono alla sua formazione umana e che, proprio per questo, aspirano a una dilatazione della loro valenza personale, per osservare il mondo con occhi non più protetti dal velo della gelosa tradizione esistenziale, ma liberi di scandagliare un orizzonte naturalistico dovizioso di impronte umanistiche. Per questo crea immagini forti e dinamiche con paesaggi in cui si integrano alla perfezione, quasi confondendosi, architetture, uomini, animali.

