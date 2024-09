CASTEL DI LAMA – Si svolgerà il 28 settembre al Paradise Village di Ascoli Piceno (località Castel di Lama) l’evento “Battiamo le barriere!” dalle ore 9 del mattino, evento sportivo di padel organizzato da alcuni dipendenti dell’AST. Ospiti due Associazioni, I Mirmidoni,l’associazione dei ragazzi del TORBALL. Ci sarà una postazione AIDO.

“L’idea è nata due anni fa. Essendo dipendente presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno ho pensato di organizzare degli eventi non solo di stampo ricreativo/sportivo, ma anche sociale con lo scopo di creare la migliore sinergia possibile tra i soggetti interessati, mettendo al centro di ogni intervento le condizioni socio/sanitarie per i residenti nel nostro territorio. Ho sentito il parere dei dipendenti e collaboratori dell’AST di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto (Medici, Infermieri, operatori socio sanitari, ecc.) che hanno gradito e confermato l’interesse e la disponibilità a partecipare alle varie iniziative.”

“Vista la crescente partecipazione e soddisfazione degli addetti ai lavori (Medici, Infermieri, Operatori socio Sanitari , ecc.) oltre che di un pubblico che ha gradito il coinvolgimento dei due Presidi Ospedalieri nei due anni precedenti: nel 2022, torneo di calcio presso il campo sportivo di Grottammare; nel 2023, torneo di calcio presso il campo sportivo di Monticelli. con risalto nelle cronache dei quotidiani locali, abbiamo maturato l’idea di rendere continuativi questi eventi, con il supporto di sponsor sensibili e attenti alla vita dei nostri Residenti, oltre ad un contributo di tutti coloro che parteciperanno all’evento, per ricoprire così i costi.”

“Con la partecipazione anche dei cittadini non dipendenti AST e delle Croci, si avrà la possibilità di creare una sinergia tra tutti coloro che lavorano nel mondo sanitario e tutta la popolazione del territorio, cercando di provare ad abbattere quelle Barriere che ad oggi molto spesso ci sono tra i due nonostante i tanti problemi che sono presenti alla ordine del giorno. Nell’ambiente sanitario e nel servizio che prova ad offrire con le poche risorse che ha a disposizione. Inoltre nell’occasione avremo il piacere di ospitare due Associazioni, I Mirmidoni, ragazzi in carrozzina che giocano a Hockey su parquet (seconda squadra in tutte le Marche), che si esibiranno in una dimostrazione nel loro sport, dando così loro la visibilità che meritano e la possibilità di farsi conoscere ai più, e l’associazione dei ragazzi del TORBALL, una disciplina sportiva per ragazzi non vedenti, anche essi con tanto di dimostrazione e possibilità di visibilità. Durante tale dimostrazione, i ragazzi Dell associazione interagiranno con le persone presenti facendole partecipare al gioco, con bende agli occhi, allo scopo di far capire ancora di più questo esperienza sensoriale. Ci sarà anche una postazione per l’associazione AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi), per sensibilizzare la popolazione su tali tematiche, in occasione della giornata Nazionale del “SI” (alla donazione).

L’ evento avrà come titolo “BATTIAMO” LE BARRIERE! e sarà ripreso con video e foto che documenteranno l’arco di tutta la giornata.

