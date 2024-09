La gara in onda alle ore 20:45, è valida per la 9a giornata di andata del Campionato Serie C NOW,

ASCOLI PICENO – La partita TERNANA-ASCOLI, in programma al “Liberati” di Terni domenica 13 ottobre, alle ore 20:45, e valida per la 9^ giornata di andata del Campionato Serie C NOW, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

A comunicarlo è la Lega Serie C, che ha reso noto il programma delle partite che saranno trasmesse in diretta su Rai Sport fino alla 1^ giornata di ritorno.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.