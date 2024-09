Il sindaco: “Per risolvere la situazione ed evitare che perdurino i gravi disagi in essere, tanto per i cittadini quanto per le attività commerciali”

ASCOLI PICENO – “Il ponte Ancaranese non può continuare a restare chiuso in direzione Villa Sant’Antonio-Castel di Lama. Come sindaco del Comune capoluogo, ritengo doveroso che la Provincia di Ascoli si assuma le proprie responsabilità e prenda urgenti misure per risolvere la situazione ed evitare che perdurino i gravi disagi in essere, tanto per i cittadini quanto per le attività commerciali”.

Così il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, sulla questione del ponte in muratura ancora chiuso sull’Ancaranese: “È inammissibile che coloro che devono accedere alla frazione di Villa Sant’Antonio o a Castel di Lama dall’uscita del Raccordo Autostradale Ascoli-Mare non possano farlo. Così come è inammissibile accettare le gravi e pesanti perdite, causa calo significativo dell’utenza, che stanno registrando le attività commerciali e gli operatori economici”.

Fioravanti prosegue: “A questo, poi, si aggiunge l’inevitabile congestione del traffico nei Comuni limitrofi e il conseguente aumento del livello di inquinamento in quelle zone. Urge una soluzione, senza ulteriori indugi. Anche perché vi è una relazione, redatta da Next Innovation In Engineering s.r.l. al termine di specifici monitoraggi effettuati sul ponte, che ammette la possibilità di procedere con gli interventi di protezione e rinforzo delle fondazioni del ponte adeguando, contestualmente, la piattaforma stradale, così da consentire la continuità, in piena sicurezza, del transito dei veicoli”.

Il primo cittadino conclude: “È possibile, dunque, risolvere la situazione. La Provincia di Ascoli Piceno ha il dovere morale di mettere mano a questa grave condizione di disagio”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.