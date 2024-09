ASCOLI PICENO – Si è conclusa nei giorni scorsi la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e l’associazione Fiab-Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno, direttamente coinvolta durante la settimana in diverse iniziative, stila un resoconto degli eventi realizzati, dalla Strada Scolastica di via San Serafino, ai Buoni Colazione regalati ai ciclisti urbani, fino alla realizzazione da parte del Comune, e fortemente voluta da FIAB, dell’area verde per la socialità urbana sul ponte Nuovo di Campo Parignano.

“È stata quella passata una settimana intensa e impegnativa che ci ha dato enormi soddisfazioni e stimoli per continuare su questa strada.” – affermano gli AdB – “Per tanti genitori delle scuole di via San Serafino da Montegranaro la settimana conclusa è apparsa come un miraggio… non più tante auto parcheggiate sopra i marciapiedi e davanti agli ingressi delle scuole. Un regalo questo per la salute dei bambini, soggetti più vulnerabili allo smog e in particolare alle polveri sottili. Ci sono state anche delle proteste” – aggiungono gli AdB – “poche rispetto ai tanti favorevoli, ma insieme agli amici dell’AVIS siamo riusciti a contenere gli animi più caldi” Rispetto invece all’iniziativa dei Buoni Colazione gratis aggiungono – “Abbiamo consegnato più di 250 buoni colazione, tra le 7:30 e le 8:30, premiando così soprattutto chi la bicicletta la usa per andare a scuola o al lavoro. Tanti ciclisti increduli non si sono neanche fermati per la fretta o forse temendo di qualche vendita per strada. Chi invece era al corrente dell’iniziativa ci ha ringraziati per questo piccolo ma significativo riconoscimento. Chi usa la bici lo fa infatti a beneficio di tutti, meno smog e meno traffico in città. Un ringraziamento lo rivolgiamo anche ai titolari dei Bar aderenti all’iniziativa che hanno espresso giudizi molto positivi”

Vincè del caffè Vincefalacaritaaludome e Luigi del Caffè dei Sogni sono d’accordo: “Abbiamo avuto un bel riscontro, tante le colazioni offerte ai nuovi clienti … un buon modo per farci conoscere” – Antonella del Forno Marsico: “Bella iniziativa, ma la prossima volta dovreste consegnare i buoni anche qui a Porta Cappuccina e sicuramente avremmo più partecipanti” – Romina del Bar Ro.Ma.: “Peccato per il tempo non proprio favorevole. La città ha bisogno di più infrastrutture ciclabili e meno auto e questa è una delle tante iniziative possibili per promuovere la bici” – la gelateria Monardi di Monticelli è stata un po’ penalizzata dalla posizione: “i clienti in bicicletta a quell’ora vanno verso il centro” – Alessandra del Bar Chiosco: “L’iniziativa ci è piaciuta molto, ma sicuramente l’area verde sul Ponte ha riscosso un incredibile successo”

A proposito dell’area verde, molto apprezzata dai cittadini, tanto da essere confermata dal Comune per qualche altra settimana, la FIAB-AdB fa notare che “Quest’area ha molteplici funzioni. La prima è quella di rallentare le auto in curva, riducendo il raggio di curvatura. La seconda è quella di togliere spazio alle auto a favore delle persone. La terza è quella di aver creato uno spazio di socialità, per sedersi, fare due chiacchiere o leggere un giornale.” E a chi chiede più spazio per i parcheggi rispondono “In gran parte delle città italiane, ed Ascoli non fa eccezione, il rapporto tra spazio pubblico dedicato alle auto e quello dedicato alle persone è di circa 6 a 1. Chi si lamenta di qualche posto auto perso per qualche pista ciclabile in più o di qualche nuovo spazio per i pedoni, ha perso il senso dell’equità e del buon vivere. La nostra aspirazione è quella di raggiungere un 50% di spazio pubblico dedicato alle persone e ai ciclisti, cosa che renderebbe la città più bella, sicura, vivibile e turisticamente attraente”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.