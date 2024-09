In testa a questa “classifica montaltese” ci sono gli Stati Uniti, con il 31,11% delle richieste e un aumento del 75% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (primo semestre 2023)

MONTALTO DELLE MARCHE – Sono di qualche settimana fa i dati del report del portale immobiliare per l’estero, Gate-away.com, che ha fotografato l’interesse crescente della popolazione straniera nell’acquisto di seconde case nella Regione Marche, garanzia anche di una sempre più forte attrattività internazionale dell’intera Regione.

Se il mercato in crescita delle Marche ha fatto segnare un +123,86%, da Gate-away.com fanno sapere che il mercato immobiliare di Montalto Marche ha registrato una crescita in linea con il dato regionale che il Comune in provincia di Ascoli Piceno ha addirittura superato, facendo registrare nel primo semestre del 2024 un incremento del +125%.

A tal proposito, Gate-away.com ricorda che il fenomeno dimostra un crescente interesse verso questa località di possibili compratori internazionali. In testa a questa “classifica montaltese” ci sono gli Stati Uniti, con il 31,11% delle richieste e un aumento del 75% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (primo semestre 2023). Il Regno Unito segue con il 17,78%, confermando la sua tradizionale affinità per le proprietà italiane. Anche il Belgio, la Germania e la Francia mostrano una presenza significativa, rispettivamente con l’8,89%, il 6,67% e il 4,44%. Questi dati indicano anche una diversificazione della domanda estera.

“Questo trend di crescita del nostro mercato immobiliare ci fa ben sperare per il futuro e ci riempie di orgoglio, oltre a confermare che stiamo andando nella direzione giusta con gli innumerevoli investimenti e piani di sviluppo che stiamo portando avanti per il nostro paese, rendendolo così sempre più attrattivo, soprattutto nell’ambito del progetto “Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà Future”, finalizzato alla rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale del territorio montaltese”, ricorda Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche.

