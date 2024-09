ASCOLI PICENO – Esiti e verdetti nel Piceno.

Domenica 29 settembre si sono svolte le elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Su 430 tra sindaci e consiglieri aventi diritto al voto, si sono recati in 397 al seggio unico istituito presso la sala consiliare di Palazzo San Filippo ad Ascoli.

“Si tratta di un’affluenza record del 92% – evidenzia il Presidente della Provincia Sergio Loggi – a dimostrazione dell’attenzione e della sensibilità degli amministratori comunali verso il ruolo della Provincia che svolge compiti essenziali nell’ambito del territorio come Casa dei Comuni”.

Dopo il suffragio espresso nella giornata di domenica, stamane si sono svolte le operazioni di spoglio e successivamente l’ufficio elettorale, constatante le risultanze derivanti dalle operazioni di voto, ha attribuito i 10 seggi previsti per la Provincia di Ascoli Piceno e proclamato i consiglieri eletti.

Va evidenziato che ai candidati è stato attribuito un voto ponderato stabilito in base al peso demografico della popolazione rappresentata nelle varie fasce di voto in cui sono suddivisi i 33 Comuni del Piceno. Ne consegue che sono risultati eletti i seguenti consiglieri:

Lista 1 “L’Altra Provincia” – Barbara Pennacchietti cifra ponderata 6841, Massimo Romani cifra ponderata 6339, Pasqualino Piunti cifra ponderata 5242 e Manuela Di Micco cifra ponderata 5144;

Lista 2 “Noi al Centro” – Gino Micozzi cifra ponderata 6633;

Lista 3 “Insieme per il Piceno” – Alessandro Rocchi cifra ponderata 9148, Serena Silvestri cifra ponderata 8543, Antonio Riccio cifra ponderata 8005, Germana Gagliardi cifra ponderata 7277 e Daniele Tonelli cifra ponderata 4668.

Salvo che non intervengano nel frattempo modifiche di legge, i consiglieri eletti saranno in carica 2 anni mentre il Presidente Loggi resterà in carica fino al termine del mandato previsto nel 2025.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.