dalle ore 17 del giorno 3 ottobre 2024 fino alle ore 2 del giorno 4 ottobre 2024 Via dei Soderini tratto che va da Largo delle Concezioniste all’intersezione con Via delle Torri

Via delle Donne

Al fine di consentire l’ingresso/uscita dai passi carrabili presenti lungo la via, si autorizza i suddetti titolari a transitare in senso contrario di marcia.

Via delle Torri tratto compreso tra il civico nr. 3 e l’intersezione con Via dei Soderini

Via B. Cairoli

Via del Trivio

Tutti gli automezzi necessari per lo smontaggio della gru edile hanno l’obbligo di accedere e uscire da Piazza Roma percorrendo via del Trivio, via Cairoli e piazza Ventidio Basso.