ASCOLI PICENO – La Cabina di Coordinamento sisma presieduta dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma

2016 Guido Castelli ha approvato aumenti per diversi interventi nelle Marche, per un totale di 6 milioni

di euro.

“Prosegue l’adeguamento delle risorse in accordo con le esigenze progettuali che emergono man mano

che la ricostruzione pubblica va avanti – dichiara il Commissario Castelli -. Un lavoro puntuale di

ricognizione per cui ringrazio l’Ufficio speciale ricostruzione e il Presidente Francesco Acquaroli, con cui

abbiamo impostato un percorso ottimale, che vede finalmente anche la ricostruzione pubblica

accelerare. Restiamo vicini agli enti locali, che hanno la responsabilità dell’attuazione di interventi che

segneranno in positivo l’assetto urbano della nostra regione negli anni a venire”.

Gli aumenti in provincia di Macerata. A Castelsantangelo sul Nera, il contributo per il Garage battipista

di Monteprata è stato incrementato di 1,6 milioni di euro, raggiungendo un totale di 2 milioni di euro. A

Monte Cavallo, l’aumento per un edificio adibito a locale commerciale e abitazione è di 144 mila euro,

portando il contributo complessivo a 766 mila euro. Il contributo per il recupero degli impianti sportivi di

viale Marconi a Pieve Torina è stato aumentato di 558 mila euro, arrivando a un totale di 860 mila euro.

A Camerino, l’aumento per il Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico – Blocco Palestra

ammonta a 177 mila euro, raggiungendo un totale di 532 mila euro.

In provincia di Ascoli Piceno gli aumenti riguardano due interventi, entrambi ad Ascoli: l’intervento

sull’Istituto agrario Celso Ulpiani è stato incrementato di 636 mila euro, portando il totale a 1,1 milioni di

euro, mentre l’Istituto magistrale Trebbiani ha ricevuto un ulteriore milione di euro, per un totale di 9,5

milioni di euro.

In provincia di Fermo, a Servigliano, il contributo per l’asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo è

stato incrementato di 1,9 milioni di euro, portando il totale a 3 milioni di euro.

