MONTEPRANDONE – “A distanza di pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale intendo esprimere soddisfazione per gli ottimi risultati conseguiti dalla lista ‘Insieme per il Piceno’ con cinque consiglieri presenti nel nuovo consesso”.

Così il presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Sergio Loggi, in una nota diffusa il 2 ottobre: “Il voto di tanti sindaci e consiglieri mi incoraggia a proseguire con rinnovata determinazione ed impegno un mandato istituzionale non certo facile per le tante problematiche che questo Ente ha dovuto e dovrà affrontare. Mi riferisco al processo di risanamento economico-finanziario da proseguire nella fase delicata del dissesto, al completamento e alla realizzazione di investimenti ingenti in viabilità, scuole e ambiente. Senza contare la necessità di programmare uno sviluppo che sappia coinvolgere con incisività l’intera comunità locale, dalla costa alla montagna”.

Loggi prosegue: “Vorrei ringraziare di cuore tutti i consiglieri che mi hanno accompagnato nel percorso finora svolto esprimendo impegno, determinazione, competenza e grande senso di appartenenza all’Ente Provincia e al territorio. Nonostante non siano mancati alcuni momenti di confronto anche duro e serrato, ognuno ha sempre lavorato con spirito di servizio portando avanti le proprie idee e progettualità alla ricerca del bene comune”.

“Saluto con viva cordialità e auguro buon lavoro a tutti i consiglieri eletti, di maggioranza e di opposizione, a cui chiedo collaborazione e supporto, pur nelle diverse sensibilità e visioni politiche, per conseguire nuovi traguardi di progresso civile, economico e sociale per la nostra provincia – dichiara Loggi – In questi anni da presidente si è rafforzata la convinzione di quanto sia importante il ruolo della Provincia in tanti ambiti della vita della comunità locale. Per questo mi auguro che la Legge Delrio possa essere superata ridando dignità istituzionale e, soprattutto le necessarie risorse, ad un Ente intermedio essenziale come punto di raccordo tra Comuni, Regione e Governo centrale”.

Il Presidente conclude: “Ribadisco il mio impegno a lavorare, in sinergia con il nuovo Consiglio, per continuare a dare risposte ai cittadini in termini di servizi, progettualità e occasioni di crescita affrontando con rinnovato slancio le tante sfide che attendono l’Ente e il territorio”.

