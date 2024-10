ASCOLI PICENO – Un’altra settimana di sconvolgimenti per l’Ascoli che si appresta ad affrontare la capolista Pescara, domenica 6 Ottobre alle ore 19:30 allo “Del Duca” nel match valido per l’8a giornata del girone B del campionato di Serie C.

Dopo l’esonero di mister Carrera e la promozione di Cristian Ledesma dalla Primavera alla panchina della prima squadra, la società ha deciso di cambiare ancora, era atteso oggi in città per le firme Attilio Tesser, il tecnico aveva già guidato i bianconeri nella stagione 2006/2007 in Serie A ma per solo 11 giornate, dopo zero vittorie e con 4 gare pareggiate e 7 perse. Subentrò al suo posto Nedo Sonetti.

Alle 13 arriva il clamoroso retro front del tecnico che richiamato dalla Triestina dove è sotto contratto fino a giugno 2025 decide di rinunciare e tornare indietro nonostante fosse già in viaggio per Ascoli Piceno.

