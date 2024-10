L’operazione, di una certa rilevanza per le casse comunali è stata messa in atto per rispondere alle esigenze di quanti percepiscono il Contributo di Autonoma Sistemazione

ASCOLI PICENO – In merito al Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas) del mese di agosto, la Regione Marche non ha ancora ricevuto dalla Protezione Civile le somme necessarie per il pagamento.

Alla luce di ciò e in considerazione delle legittime necessità dei cittadini alla corresponsione di quanto dovuto, l’Amministrazione comunale di Ascoli ha deciso di anticipare le somme per l’erogazione del Cas di agosto, che quindi verrà accreditato in questi giorni.

L’operazione, di una certa rilevanza per le casse comunali è stata messa in atto per rispondere alle esigenze di quanti percepiscono il Contributo di Autonoma Sistemazione: molti utenti, infatti, hanno manifestato la difficoltà ad onorare i contratti di locazione attivati proprio a causa del ritardo nella liquidazione del contributo. Da qui l’intervento dell’Amministrazione a supporto dei cittadini.

