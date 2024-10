CASTEL DI LAMA – “La riunione di martedì scorso non ha sortito gli effetti sperati. Il doppio senso sul ponte in cemento non si sa ancora se e quando sarà realizzato. Forse tra 40 giorni sarà possibile istituire un senso unico alternato ma nel frattempo è dal 8 di agosto che Castel di Lama e tutti i paesi della vallata tribolano per questa chiusura improvvisa”.

Si apre così la nota, diffusa sui Social in questi giorni, del sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio: “Rimane inoltre ancora misteriosa la motivazione che ha portato la Provincia di Teramo a chiudere il ponte il mattoni. I rilievi svolti infatti da febbraio 2023 non hanno rilevato nulla di così strano da giustificare questa chiusura improvvisa. I rilievi ed il monitoraggio in continuo installato appositamente per tenere il ponte aperto in sicurezza e poter quindi programmare gli interventi su quello adiacente hanno sortito l’effetto opposto senza un apparente motivo”.

Il sindaco prosegue: “A questo punto, sentito un legale, reputo che ci siano tutti gli estremi per poter avviare una class action nei confronti della Provincia di Teramo che senza chiari e nuovi motivi ha deciso unilateralmente di chiudere questa importante via di comunicazione senza avere valutato anche le conseguenze ed i rischi connessi a tale scelta. Per partire ed essere efficaci bisogna essere in tanti e bisogna essere in grado di valutare i danni ed i disagi che ciascuno di noi sta patendo dal 8 di agosto. Allo scopo è stato preparato un modulo da compilare in cui ciascun cittadino (sia privato che legale rappresentante di una attività commerciale/industriale) esplicita e quantifica il disagio che sta subendo. https://drive.google.com/file/d/10d825BGCBjpWyWj0r0oCC9tPhNKDhsLk/view?usp=sharing “.

Bochicchio prosegue: “Questa prima fase è propedeutica all’attivazione della seconda con la quale, andremo tutti assieme a bussare alla porta della Provincia di Teramo. I moduli vanno consegnati per mail, pec o a mano presso l’anagrafe del comune. L’iniziativa naturalmente è aperta anche ai cittadini, imprese ed attività commerciali e altro con residenza/sede diversa da Castel di Lama”.

La scadenza di questa prima fase è stata fissata a venerdì 11 ottobre entro le ore 12.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.