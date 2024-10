ASCOLI PICENO – Un milione di spettatori assisteranno, il prossimo 14 ottobre a New York, alla sfilata di Buonumor Favorito, maschera rappresentativa del Carnevale ascolano, insieme alle 106 maschere di altri Carnevali storici italiani, in occasione della Columbus Day Parade. Si tratta dell’evento principale del Columbus Day (ovvero la festa nazionale americana che si celebra ogni anno in ottobre per omaggiare Cristoforo Colombo) che consiste in una gigantesca sfilata lungo le vie dello shopping nel centro di Manhattan prevista due giorni dopo la storica ricorrenza del 12 ottobre celebrativa di Cristoforo Colombo, con un serpentone umano colorato e festante composto complessivamente da circa 40.000 persone.

In questo contesto, davanti a oltre 1 milione di persone, tra cittadini americani e turisti, si metteranno in vetrina, dunque, anche i rappresentanti dei Carnevali storici italiani partecipanti, tra cui il Carnevale di Ascoli con Amedeo Lanciotti nei panni di Buonumor Favorito. Oltre a bande canore, carri allegorici e corpi militari, il tutto a tinte Italiane. La parata percorrerà la Fifth Avenue verso nord per poi risalire Manhattan fino all’altezza della 72th street. Nell’occasione, l’Empire State Building verrà illuminato con i colori della bandiera italiana.

“Sarà una vetrina importantissima – sottolinea il presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, Marco Olori, insieme ai componenti del direttivo – per il nostro Carnevale, con un consistente ritorno promozionale per tutti i partecipanti. Questa presenza negli Usa rappresenta un passaggio rilevante per far conoscere sempre più, anche all’estero, la nostra manifestazione e le nostre tradizioni. Un’occasione unica che abbiamo saputo cogliere e per la quale ringraziamo doverosamente il Centro di coordinamento maschere italiane per questa opportunità”.

“A nome dell’Amministrazione comunale – sottolinea il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti – ringrazio il Centro di coordinamento maschere italiana e l’associazione “Il Carnevale di Ascoli” per aver reso possibile questa importante dell’iniziativa. La presenza del nostro Carnevale a New York rappresenta un motivo di orgoglio e una grande opportunità di promozione. Poter sfilare con una delle nostre maschere più rappresentative per le vie di Manhattan, in un’occasione sentita e partecipata come la Columbus Day Parade, è certamente qualcosa di straordinario. In questo modo valorizziamo le nostre tradizioni facendole diventare strumento e volano per la conoscenza della città di Ascoli e dell’intero territorio, in un’operazione che ha un grande potenziale dal punto di vista del ritorno turistico”.

Alla presentazione ufficiale per il centro Italia dell’evento, ad Offida, organizzata dal Centro coordinamento maschere italiane, in rappresentanza del Carnevale ascolano erano presenti Davide Vannucci dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” e, per il Comune di Ascoli, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono.

