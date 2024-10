ASCOLI PICENO – Giornata da ricordare per i pensionati della CNA di Ascoli Piceno, che domenica 6 ottobre hanno partecipato alla tradizionale Festa regionale di CNA Pensionati.

Insieme a oltre 300 associati provenienti da tutte le Marche, circa 50 pensionati del Piceno, accompagnati dal presidente Alvaro Cafini, dalla responsabile Anna Rita Pignoloni e dall’associata Teresa Cacciatori, hanno fatto tappa a Cingoli per prendere parte a un’interessante visita guidata dedicata a uno dei borghi più affascinanti della nostra regione.

Tra i panorami mozzafiato del “Balcone delle Marche” e le bellezze artistiche e culturali di un borgo da riscoprire, tra cui la splendida “Madonna del Rosario” dipinta da Lorenzo Lotti e conservata all’interno del Palazzo comunale, i pensionati CNA hanno potuto conoscere più da vicino la storia e le tradizioni locali, con un particolare approfondimento dedicato agli antichi mestieri.

Oltre ad ammirare dal vivo le eccellenze artigiane locali, legate a doppio filo alla lavorazione del legno e al restauro degli organi, i pensionati si sono cimentati in prima persona anche nelle tipiche danze ottocentesche in piazza del Risorgimento, prima di ritrovarsi a pranzo.

Insieme al segretario nazionale CNA Pensionati Mario Pagani, al presidente regionale CNA Pensionati Giancarlo Sperindio, al responsabile regionale Sergio Giacchi, al presidente CNA Marche Paolo Silenzi e al segretario CNA Marche Moreno Bordoni, gli associati hanno colto l’occasione per trascorrere qualche ora all’insegna della convivialità e rinnovare il proprio impegno quotidiano su temi centrali come sanità e pensioni.

Tra i numerosi associati piceni presenti a Cingoli spicca la presenza di Anna Maria Ricci, ex titolare di una storica pasta all’uovo ascolana, che alla vigilia dei suoi 90 anni vanta ben 60 anni di associazione all’interno della CNA di Ascoli Piceno. Una colonna portante per l’associazione territoriale di Ascoli, costantemente in prima linea nelle iniziative portate avanti negli anni da imprenditori e pensionati, che con il suo entusiasmo contribuisce in maniera preziosa a trasmettere alle nuove generazioni i valori di riferimento della CNA.

«Anche quest’anno abbiamo ottenuto una notevole risposta dai nostri associati, che hanno aderito in gran numero alla nostra Festa regionale – commenta la responsabile Anna Rita Pignoloni – Il bilancio della giornata è stato decisamente positivo per tutti e, al di là alle bellezze del borgo di Cingoli, insieme abbiamo avuto modo di condividere insieme temi e spunti di riflessione da cui ripartire per programmare la nostra attività quotidiana dedicata ai pensionati».

