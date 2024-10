La struttura sta affrontando questa prova significativa mettendo in campo, come sempre, tutte le sue energie. Ecco alcune informazioni

ASCOLI PICENO – L’anno scolastico appena iniziato coincide con l’inizio del 13mo anno di vita del Il Melograno

Cooperativa Sociale, l’anno della Maturità in un ideale parallelo con il percorso scolastico di

una studentessa. E la cooperativa sta affrontando questa prova significativa mettendo in

campo, come sempre, tutte le sue energie.

Sabato 5 ottobre presso la sede operativa di Via Milano 4 ad Ascoli è stato attivato

per il terzo anno consecutivo il Doposcuola del sabato mattina pensato per tutti gli studenti

della primaria e secondaria di primo grado che svolgono il tempo pieno o in generale per chi fa

la settimana corta: dalle 9:00 alle 11:00 per quattro sabati al mese.

Qualche giorno prima, giovedì 3 ottobre, ha preso il via, per il tredicesimo anno consecutivo, il

Doposcuola Pomeridiano sempre per primaria e secondaria di primo grado: martedì, giovedì e

venerdì dalle 15:00 alle 17:00.

Il servizio di Tutoraggio, per tutte/i le/gli studentesse/studenti dalla primaria alla secondaria di

secondo grado non si sospende mai durante l’anno: da settembre a maggio per l’anno

scolastico, poi gli esami di terza media e le maturità, d’estate per i debiti scolastici di chi non

ce l’ha fatta in qualche materia. Non mancano coloro che usufruiscono di questo servizio per

rafforzare la preparazione o per puntare all’eccellenza.

La cooperativa va incontro anche agli universitari che possono usufruire del servizio

Ausilium per la preparazione dei loro esami.

Il Melograno ha ripreso le sue attività anche all’interno del comune di Folignano con tutte le

proposte della Ludoteca 4.0 che vanno dal servizio mensa, a seguire il supporto compiti e

l’apertura delle attività della ludoteca comunale.

Non mancano le collaborazioni con gli Istituti Scolastici Comprensivi della città di Ascoli con

i quali il Melograno è sempre di più interconnesso al fine di contribuire a creare o rafforzare la

rete scuola-famiglia.

Il tempo conferma come il supporto extrascolastico fornito dal Melograno con i suoi insegnanti

qualificati sia un servizio che incontra sempre di più e sempre meglio le necessità delle

famiglie che non vogliono trascurare la formazione scolastica nel percorso educativo delle/dei

proprie/i figlie/i.

I riscontri positivi non mancano e forniscono linfa vitale all’attività degli insegnanti e dei

collaboratori impegnati ogni giorno sul campo. Chissà se i semi del Melograno, in quest’anno

di maturità, non riescano a raggiungere giovani su un’area più vasta del territorio ascolano.

