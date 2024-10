L’iniziativa rientra nel progetto “Benessere in comune” realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Comune

CASTORANO – Lunedì 14 ottobre è in programma il secondo appuntamento con l’iniziativa “Crea e gioca con la natura”.

Si tratta di una serie di laboratori ludici e didattici gratuiti per bambini e ragazzi (tra i 7 e i 14 anni) che si svolgeranno, dalle 15 alle 17,30, presso la sala parrocchiale della Chiesa Santa Madre Teresa di Calcutta in via San Silvestro a Castorano.

L’iniziativa rientra nel progetto “Benessere in comune” realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Comune di Castorano.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e per le prenotazioni si può contattare il numero 3442229927 o si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.