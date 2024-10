ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 649 del 9 ottobre 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno ordina di istituire, in data 13 ottobre 2024, dalle ore 13:30 fino alle ore 18 e comunque fino al termine delle esigenze i seguenti provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale in viale dei Platani e dei Frassini in occasione del match Atletico Ascoli-L’Aquila in programma allo stadio Don Mauro Bartolini di Monticelli ad Ascoli.

I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e di pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli altri Organi di Polizia preposti alla vigilanza. Sono altresì autorizzati ad accedere al tratto di strada interdetto, percorrendo la via più breve per raggiungere l’abitazione, i veicoli dei residenti e/o dimoranti via degli Ippocastani, via dei Frassini, via dei Faggi.