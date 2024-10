ASCOLI PICENO – L’autunno porta all’Unione Montana del Tronto e Valfluvione nuovi seminari di formazione gratuita, grazie all’iniziativa “Capacity Building Piceno”, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) di Ascoli Piceno. I prossimi appuntamenti sono imperdibili, soprattutto per chi opera nella e con la Pubblica Amministrazione. Si parlerà infatti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il docente sarà Rinaldo Celani e due saranno gli incontri di formazione gratuita previsti: si inizia domani, venerdì 11 ottobre, dalle ore 8:30 alle 12:30, con un modulo “D.lgs. n. 81/2008 negli Enti Locali – parte I”, e si continuerà venerdì 25 ottobre per continuare a parlare di “D.lgs. n. 81/2008 – parte II – aggiornamento”.

I seminari saranno sempre in presenza presso l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Via della Cartiera 1, Ascoli Piceno. Mancano ancora poche ore per prenotare un posto. Per farlo, basta registrarsi al link https://forms.gle/kQ6aqnhoXuT56HwS6

Posti limitati: sono ammessi al ciclo di seminari solo 45 partecipanti.

L’iniziativa “CAPACITY BUILDING PICENO” (CBP) ha l’obiettivo di fornire conoscenze per rafforzare le competenze amministrative e migliorare la capacità di progettare e gestire lo sviluppo locale. Il CBP è promosso dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuto dalla Regione Marche (con Fondi POC Marche 2014-2020), nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) di Ascoli Piceno.

