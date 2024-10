ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli ha dato avvio alle operazioni di rilevazione previste dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni con riferimento al 2024. Questo tipo di indagine coinvolge esclusivamente le famiglie già preventivamente individuate a campione dall’Istat che hanno già ricevuto o stanno ricevendo, direttamente a casa, una lettera informativa con le istruzioni e le credenziali per poter accedere al sito dell’Istat e compilare in autonomia il proprio questionario. Queste famiglie, dal 7 ottobre al 9 dicembre 2024, possono procedere autonomamente alla compilazione on-line del questionario utilizzando le credenziali di accesso indicate sulla lettera inviata da Istat. In questo primo periodo (dal 7 ottobre al 9 dicembre) sarà possibile dunque compilare in autonomia il questionario online o direttamente da casa oppure recandosi presso il Centro comunale di Rilevazione (CCR), attivo presso la sede dell’Ufficio Anagrafe dove sarà possibile chiedere informazioni e ricevere assistenza gratuita nella compilazione. L’ufficio si potrà contattare nei giorni ed orari sotto riportati.

Dal 12 novembre, le famiglie coinvolte in questo tipo di indagine che non avranno provveduto autonomamente alla compilazione del questionario on line verranno contattate da un rilevatore per concordare altra modalità di rilevazione: fissando un appuntamento con l’incaricato che passerà a casa nel giorno concordato oppure recandosi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) per compilare il questionario presso il suddetto ufficio (qui si potrà rispondere al questionario in autonomia o con l’ausilio di personale addetto, previo appuntamento), oppure mediante intervista telefonica. Gli incaricati saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Dal 10 dicembre fino al 23 dicembre 2024 non sarà più consentita l’autonoma compilazione on line del questionario da parte delle famiglie e le uniche modalità di rilevazione possibili saranno le seguenti:

1. contatto telefonico da parte di un operatore comunale per effettuare l’intervista;

2. visita a casa di un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia;

3. intervista faccia a faccia con un operatore presso il Centro Comunale di Rilevazione sito in piazza Roberto Strulli (Ufficio Anagrafe).



• Centro Comunale di Rilevazione (CCR) attivo presso la sede dell’Ufficio Anagrafe in piazza Roberto Strulli tel. 0736/298534 nei seguenti orari: Mattino: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00; pomeriggio: martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00

• sito:

• Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 1° ottobre al sino al 23 dicembre 2024 tutti i giorni, compresi sabato e domenica orario 9.00-21.00.

