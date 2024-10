Il sindaco Andrea Cardilli ha sottolineato come “seguire tutte le opere in corso non sia facile,” ma ha anche ribadito che l’Amministrazione ha lavorato con determinazione e tenacia per portare a termine questo progetto

COLLI DEL TRONTO – Nella mattinata dell’11 ottobre, è stato inaugurato il Centro di Aggregazione Sociale Giovanile “Ferdinando Cicconi”: il palazzo, che prima del sisma ospitava il municipio, è tornato a essere un importante punto di riferimento per la comunità locale.

Il sindaco Andrea Cardilli ha sottolineato come “seguire tutte le opere in corso non sia facile,” ma ha anche ribadito che l’Amministrazione ha lavorato con determinazione e tenacia per portare a termine questo progetto.

“Il nostro centro storico è unico – continua il Primo cittadino – non ci sono case in vendita, segno di una comunità vivace e profondamente legata al proprio territorio”.

L’intervento è stato realizzato grazie ai fondi complementari del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), con un investimento di 700 mila euro, che ha permesso di restituire al paese uno spazio polivalente fondamentale per la vita culturale e sociale.

L’edificio oggi ospita una sala consiliare in attesa che il nuovo Comune venga completato, una biblioteca con sala lettura, che permetterà ai cittadini, e in particolare ai giovani, di ritrovarsi e studiare in un ambiente stimolante – con ampie finestre dai quali scorgere i tetti del borgo storico di Colli – e un museo, che include tra le sue opere un quadro di Cicconi, raffigurante la peste di Milano del 1600, un omaggio a Manzoni. Inoltre, alcune stanze sono state destinate a ospitare le attività di un’importante associazione locali, la Pro Loco che, con il suo impegno, continua a dare un prezioso contributo alla vita della città.

Anche il commissario straordinario del Governo, il senatore Guido Castelli, ha partecipato all’inaugurazione, ricordando come a seguito del terremoto del 2016, lo Stato sia intervenuto per supportare le aree colpite, e ha sottolineato: “Queste opere si realizzano grazie alla collaborazione tra il Comune e gli uffici della ricostruzione e il Governo. Inoltre, quando si riparano le cose, è importante farlo bene, così da essere pronti anche per eventuali futuri sisma, che purtroppo la conformazione del nostro splendido territorio rende sempre possibili”.

