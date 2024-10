Il mister a fine gara: “Noi abbiamo preparato un piano gara che alla fine si è visto in campo, bisogna lavorare in alcune sottigliezze”

ASCOLI PICENO – Nonostante il bicchiere mezzo pieno, c’è soddisfazione in casa Atletico Ascoli dopo il match in parità allo stadio Don Mauro Bartolini contro L’Aquila, valevole per il girone F della serie D.

Mister Simone Seccardini, a fine partita, ha rilasciato queste dichiarazioni come riportato dal portale del club bianconero: “Non è arrivata la vittoria ma al Don Mauro Bartolini c’era la prima della classe, L’Aquila, e oggi l’ha dimostrato. I miei ragazzi hanno dimostrato di poter competere e di ribattere colpo su colpo ad una squadra che ha tantissime buone individualità. Noi abbiamo preparato un piano gara che alla fine si è visto in campo, bisogna lavorare in alcune sottigliezze per cercare di vincere questo tipo di partite”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.