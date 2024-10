CASTEL DI LAMA – Prosegue l’attività dello sportello “Spazio consulenza”, un servizio gratuito rivolto ai giocatori dazzardo patologico e alle loro famiglie, promosso dal Dipartimento delle dipendenze patologiche dell’Ast di Ascoli Piceno e gestito dalla cooperativa sociale Ama Aquilone. Questo servizio offre consulenze legali, economiche e finanziarie a persone che spesso si trovano a vivere situazioni di grande difficoltà a causa dei debiti contratti per il gioco d’azzardo.

«Purtroppo, molte famiglie si trovano in condizioni socio-economiche precarie a causa del gioco patologico spiegano dalla cooperativa Ama Aquilone . Laccesso gratuito a consulenze di questo tipo è fondamentale, poiché i costi dei professionisti in questi settori sarebbero spesso insostenibili per loro. Inoltre, favorire lassistenza legale e finanziaria è un passo cruciale anche dal punto di vista della riabilitazione».

Il servizio “Spazio consulenza, ad oggi richiesto soprattutto da uomini e donne in età lavorativa, risulta particolarmente utile per analizzare e ridefinire la situazione debitoria, sviluppando strategie concrete per l’estinzione dei debiti. I consulenti supportano le famiglie anche nelle relazioni con enti finanziari e istituti di credito, offrendo una guida esperta per affrontare i creditori e valutare le possibili soluzioni offerte dalla legge.

Laccesso al servizio avviene su invio dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno, attraverso una scheda di invio compilata per avviare il percorso di consulenza individualizzata. Il primo incontro mira a fornire un quadro informativo legale sulle procedure di sovraindebitamento, esaminando le soluzioni disponibili per estinguere i debiti. Successivamente, il consulente redige una valutazione di fattibilità e un piano di consulenza personalizzato. L’intero processo si articola in più fasi, che includono anche l’eventuale deposito dell’istanza all’Organismo di composizione della crisi di Ascoli Piceno e, se necessario, la rappresentanza legale in tribunale.

Coordinatrice del progetto dott.ssa Maria Aureli; consulenza legale avvocato Valerio Fioravanti. Per maggiori informazioni o per accedere al servizio, è possibile contattare lo sportello GAP presso l’ambulatorio di via Pasubio n.78 a San Benedetto del Tronto, chiamare il numero 392-4197983 o inviare una mail a [email protected].

