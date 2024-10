ASCOLI PICENO – Rafforzare la collaborazione tra la Struttura Commissariale Sisma 2016 e la

Fondazione Inarcassa attraverso specifiche attività di formazione e di comunicazione. E’ quanto

prevede il Protocollo d’intesa siglato oggi, 16 ottobre, dal Commissario Straordinario Guido Castelli e dal

Presidente della Fondazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri

ed Architetti Liberi Professionisti, Andrea De Maio. Finalità del Protocollo è quella di

soddisfare la domanda di esperti nel campo della prevenzione del rischio sismico e assicurare il

supporto necessario alle attività tecniche di ricostruzione dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche

e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016-2017. Nel dettaglio, l’accordo odierno è

destinato alla realizzazione di un Piano Formativo rivolto agli architetti e ingegneri liberi

professionisti, nei cui confronti è anche prevista anche una specifica attività d’informazione sulle

iniziative di interesse promosse dalla Struttura Commissariale Sisma 2016.

Il Commissario al sisma 2016, Guido Castelli: “Ringrazio Fondazione Inarcassa e il Presidente

De Maio per aver condiviso la sigla di un Protocollo che contribuisce a implementare la

formazione professionale e la comprensione di una realtà, quello del cratere sisma, che

rappresenta il più grande cantiere d’Europa. Sono dunque complessi e numerosi gli aspetti

tecnici e amministrativi che devono essere conosciuti nel dettaglio al fine di operare al meglio. In

questo contesto il ruolo delle professioni tecniche è fondamentale per il buon andamento della

ricostruzione e, per tale ragione, il rapporto di collaborazione che intrattengo con i loro ordini è

costante. Per la ricostruzione dell’Appennino centrale stiamo adottando una strategia che

prevede di ricostruire innovando, ricorrendo alle migliori e più innovative tecnologie. Ciò

richiede di poter contare su professionalità altamente qualificate e formate e, attraverso l’accordo

odierno, rispondiamo proprio a questa esigenza”.

Il Presidente della Fondazione Inarcassa Andrea De Maio: “Salutiamo con grande

entusiasmo la firma del protocollo d’intesa con la Struttura Commissariale del Sisma 2016 allo

scopo di implementare le figure professionali che ruotano attorno ad uno dei più grandi cantieri

d’Europa. Come Fondazione Inarcassa ribadiamo la necessità del coinvolgimento delle

professioni tecniche per il buon andamento dei lavori. Mettere a servizio della struttura del

Commissario l’esperienza della Fondazione, non potrà che migliorare la ricostruzione di contesti

urbani affetti da fenomeni sismici adottando le più moderne tecniche di prevenzione volte alla

ricostruzione di edifici sicuri”.

Il piano formativo, oggetto del Protocollo d’intesa, mette in evidenza argomenti di grande

interesse sia per la Struttura Commissariale che per la Fondazione Inarcassa quali:

l’inquadramento dell’area del cratere (Ordinanze Commissariali; prezziario; gestione materie e discariche); demolizioni e tecniche innovative per la sicurezza dei cantieri e la ricostruzione;

progetto e direzione lavori nei cantieri dalla fase di demolizione e ricostruzione; tecniche

innovative per la ricostruzione ed il monitoraggio strutturale e geotecnico; costruzione di edifici

in legno; messa in sicurezza dei beni culturali.

La Fondazione Inarcassa, promotrice e co-organizzatrice della Giornata Nazionale della

Prevenzione Sismica, la cui settima edizione sarà celebrata nel prossimo mese di dicembre,

rilascerà a ciascun architetto e ingegnere libero professionista che abbia completato il Piano

Formativo un attestato di frequenza e partecipazione. I programmi didattici di ciascun modulo

formativo (per i quali saranno rilasciati i relativi Crediti Formativi Professionali) saranno affidati

a esperti in materia di prevenzione sismica relativi all’ambito accademico, professionale e

istituzionale.

