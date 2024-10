ASCOLI PICENO – Nuovo risultato per i Giovani ginnasti ascolani dell’Asd Ginnastica Ascoli, Emanuele Marussi e Giorgio Francesco Cerqua, nuovi campioni regionali assoluti al campionato di squadra, organizzato nella palestra federale di Ginnastica da Fermo85 il 12 ottobre, allenati dai tecnici Luigi Pagliacci e Riccardo Damiani presso la palestra di ginnastica artistica di Fermo.

Già reduci della vittoria al campionato individuale di marzo come primo e secondo posto, hanno confermato il loro successo diventando primi regionali nel concorso a squadre.

Gli allenamenti per i giovani atleti continuano tutti i giorni nella palestra di via De Dominicis, fiduciosi nelle promesse dell’assessore allo sport Nico Stallone per la realizzazione del nuovo Palace per la ginnastica artistica ad Ascoli Piceno.

Una nuova struttura adeguata alle linee guida della federazione Ginnastica Italia nella quale poter sviluppare sempre più nuove potenzialità e continuare a far crescere i nostri atleti con attrezzi nuovi e performanti, omologati come attrezzatura da gara.

“Sarebbe una buona vetrina per la città Ascoli” le parole di Luigi Pagliacci, tecnico della società. “Una nuova palestra federale in grado di ospitare e organizzare manifestazioni a livello regionale e nazionale e portare realtà nazionali e internazionali ad Ascoli. Aspettiamo fiduciosi”.

