ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale e sociale.

Il congresso annuale nazionale IGIIC “Lo Stato dell’Arte” per la sua ventiduesima edizione, ha scelto le Marche come regione di ritrovo. Precisamente ad Ascoli Piceno, a Palazzo dei Capitani, dal 17 al 19 ottobre.

Per l’edizione ad Ascoli Piceno, è stato deciso di trattare il tema del restauro delle superfici architettoniche, storia, metodologie e prospettive, come focus del congresso. Il Comune di Ascoli Piceno si è dimostrato disponibile nell’accogliere l’iniziativa, supportandola fin da subito e creando una rete di sostenitori che hanno offerto all’Associazione la possibilità di continuare la propria attività e missione per la divulgazione e scambio utile all’aggiornamento per la salvaguardia del Patrimonio artistico italiano.

L’evento, già al completo con la partecipazione di circa 200 professionisti, è rivolto ad addetti ai lavori e ai soci IGIIC. Il programma è consultabile sul sito www.igiic.org.

