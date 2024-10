ASCOLI PICENO – Inizia un nuovo affascinante viaggio nella bellezza della musica eseguita da affermati esecutori della scena internazionale e giovani di gran talento. Scatta, domenica prossima 20 ottobre, inizio ore 18, nell’auditorium “Emidio Neroni” in rua del Cassero ad Ascoli, la 28ma edizione di ascolipicenfestival intitolata “Sfide”, il Festival internazionale di musica classica (e non solo) che da quest’anno vede la direzione artistica del violoncellista Giuliano De Angelis.

E’ un’edizione molto ricca, con 16 concerti più altri 3 riservati alle scuole, che offre agli amanti della buona musica un ventaglio di proposte davvero interessanti.

Il Festival vede all’inizio la rassegna “Io suono italiano” ovvero 4 concerti dedicati alla musica strumentale italiana suddivisa in quattro secoli. Il primo appuntamento, domenica prossima, ha come protagonista il “prete rosso”, Antonio Vivaldi, con le sue celeberrime “Quatto Stagioni” nelle quali la natura parla attraverso le note. Un piacere immenso per l’orecchio e l’anima.

Gli esecutori sono il violinista Riccardo Zamuner e l’Orchestra Benedetto Marcello, storica formazione d’archi di Teramo, che quest’anno festeggia 40 anni di successi, diretti dalla sapiente bacchetta del maestro Francesco D’Arcangelo.

Il programma del pomeriggio musicale prevede inoltre, sempre di Vivaldi, il concerto per archi e basso continuo RV 157, e il concerto grosso op. 1 n. 1 di Pietro Antonio Locatelli, figura molto importante, per raffinatezza e innovazione tecnica, nello scenario violinistico del Settecento.

Riccardo Zamuner, violinista, 27 anni, napoletano, è invitato regolarmente nelle più prestigiose istituzioni concertistiche italiane e straniere. Si è diplomato al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli con il massimo dei voti, lode e menzione speciale. E’ vincitore di numerosi concorsi e svolge una intensa attività concertistica sia in Italia sia all’estero. Nel 2016 ha debuttato, in qualità di solista, alla Filarmonica di Berlino. Nella primavera 2021 ha inciso il suo primo CD in duo con il pianista Emanuele Delucchi. Recentemente ha tenuto una serie di concerti al Museo del violino di Cremona suonando violini Guarneri e Stradivari. Collabora con l’Orchestra da Camera Italiana di Salvatore Accardo ed ha partecipato a produzioni con l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra Sinfonica di Santa Cecilia e l’Orchestra “I Solisti Aquilani”. E’ ideatore, primo violino e direttore artistico dell’Ensemble “I Virtuosi di Sansevero”. Dal 2023 è primo violino e maestro concertatore dell’Orchestra Accademia di Santa Sofia di Benevento. Suona con un violino Giuseppe Antonio Rocca del 1855 ed un arco di Eugene Nicolas Sartory in prestito dalla collezione Takeuchi attraverso il programma della Nippon Violin Society.

Il maestro Francesco D’Arcangelo, che unisce alla direzione d’orchestra anche l’attività di valente violoncellista, ha seguito corsi e masterclass con Pietro Bellugi, Maurizio Dini Ciacci, Isaac Karabtchevsky e molti altri. Ha diretto in vari Fesival come Riva del Garda, Baselga di Pinè, Bertinoro, eccetera. Nel 2013 ha fondato l’Ensemble Lirico Italiano e Salerno Sinfonietta con i quali ha diretto concerti lirici e sinfonici a Salerno, Napoli, Marsala, Foggia, eccetera. E’ direttore artistico della stagione Salerno Classica e del concorso di composizione Francesco Mario Pagano.

Al termine del concerto di domenica, come consuetudine, brindisi con le specialità enogastronomiche dei produttori di Cia Agricoltori Italiani e possibilità, per il pubblico, di dialogare con gli artisti sul mondo della musica.

Biglietti. Online su www.ciaotickets.com oppure, il giorno stesso del concerto, a partire da un’ora prima dell’inizio presso l’auditorium Neroni. Prezzi: 13 euro, soci e convenzionati 10, studenti 5, abbonamento 100 euro (soci 70) per 16 concerti. Info sulla biglietteria 3338791607 e sul sito www.ascolipicenofestival.com.

“Sfide” è realizzato grazie alla collaborazione di Ministero della Cultura, Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Camera di Commercio delle Marche, Giocamondo, Aterno Gas & Power, Cia, Comune di Offida e Nuotosport.

