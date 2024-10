Ascoli-Perugia, match valido per la 10^ giornata del Campionato Serie C. Assente Caccavo, squalificato per tre giornate.

ASCOLI PICENO – Sono 25 i bianconeri convocati da Mister Di Carlo per Ascoli-Perugia, match valido per la 10^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domani, sabato 19 ottobre, alle ore 15, al Del Duca di Ascoli Piceno. Dato provvisorio degli spettatori: 3972. Sono 275 i tifosi ospiti (dato definitivo)

PORTIERI: Abati, Livieri, Raffaelli

DIFENSORI: Adjapong, Alagna, Cozzoli, Gagliolo, Maurizii, Menna, Piermarini, Quaranta, Tavcar

CENTROCAMPISTI: Bando, Bertini, Campagna, Maiga Silvestri, Tremolada, Varone

ATTACCANTI: Achik, Corazza, D’Uffizi, Gagliardi, Marsura, Silipo, Tirelli.

Squalificati: Caccavo

