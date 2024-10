ACQUASANTA TERME – Grande partecipazione all’evento organizzato dal Soroptimist di Ascoli Piceno presso

il Centro polivalente Don Luigi Orione di Acquasanta Terme, in collaborazione con il

Commissariato Straordinario Ricostruzione Sisma 2016. Nel corso del convegno dal

titolo “Ricostruzione Post-Sisma e Rigenerazione Sociale – Si Sostiene La Rinascita della

Comunita’” si è parlato della dimensione sociale della ricostruzione e delle azioni

messe in campo per la ripartenza dei territori del cratere. L’iniziativa, fortemente

voluta dalla Presidente del club ascolano Romina Pica, è stata l’occasione per

rinnovare l’impegno del Soroptimist a favore della comunità di Acquasanta e per dare

continuità all’importante progetto di sostegno che fu avviato nel 2017, dopo il

terremoto, con diversi aiuti in favore della popolazione locale.

Al convegno hanno preso parte il sen. Guido Castelli, Commissario Straordinario

Ricostruzione Sisma, che ha fatto il punto degli interventi realizzati sul territorio dalla

struttura commissariale, l’assessore regionale Andrea Antonini che ha portato il

saluto del governatore Acquaroli e la sen Elena Leonardi che ha parlato

dell’importanza della sinergia tra istituzioni e la rete associativa per promuovere il

welfare di prossimità. E’ intervenuta l’on. Eugenia Maria Roccella, Ministro per la

Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, con un messaggio di saluto in cui ha rivolto

un plauso alle iniziative che Soroptimist promuove a favore della rigenerazione sociale

del cratere. Presente anche il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e Presidente

di Anci Marche che ha ricordato quanto sia importante mettere al centro della

ricostruzione la dimensione sociale e umana per evitare il rischio dell’emarginazione

e dello spopolamento di questi luoghi.

Il Sindaco di Acquasanta Sante Stangoni ha ringraziato Soroptimist per l’azione di

sostegno in favore della comunità locale che si è concretizzata in diversi tipi di aiuto

ed in particolare nella realizzazione della Ludoteca di Paggese, costruita nel 2017

sotto la presidenza di Francesca Rossi, interamente finanziata da Soroptimist. Nel

corso del convegno, la presidente Soroptimist di Ascoli Piceno Romina Pica ha firmato

un protocollo di intesa con il Sindaco di Acquasanta Stangoni per il progetto di

valorizzazione della ludoteca che oggi ospita un centro per l’infanzia e che diverrà in

futuro anche un importante centro di aggregazione per le famiglie e la comunità. Il

momento della firma è stato suggellato dalla presenza della Vice presidente Nazionale

di Soroptimist Italia, Tunia Gentili, che ha sottolineato l’unicità di questo patto di

collaborazione, quale modus operandi da prendere come esempio, a livello nazionale,

nell’attivazione di forme di partenariato tra Soroptimist e Istituzioni al fine di

promuovere il welfare di prossimità.

Molto toccante è stato il momento delle testimonianze rese da Giusy Angelini di Ersilia

Food e Delia Riti dell’azienda Riti Alimentari, che hanno raccontato, con momenti di

grande commozione, il dramma di quegli anni in cui il terremoto ha messo in

ginocchio le loro attività e di come sono ripartite grazie ai macchinari che hanno

potuto riacquistare con il contributo economico del Soroptimist.

