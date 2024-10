Con il suo stile inconfondibile, ironico, acuto ed al tempo stesso competente, Rossi guiderà il pubblico in un viaggio personale ed artistico, raccontando i suoi incontri veri e virtuali con i miti della musica.

ASCOLI PICENO – “Volevo fare il musicista” è il nuovo show di Riccardo Rossi che mette al centro il suo

grande amore per la musica, il modo in cui è entrata nella sua vita e come ha sempre

accompagnato nel corso del tempo le sue esperienze professionali e personali.

Con il suo stile inconfondibile, ironico, acuto ed al tempo stesso competente, Rossi guiderà il

pubblico in un viaggio personale ed artistico, raccontando i suoi incontri veri e virtuali con

i miti della musica. Grazie ad un pianoforte e ad una band di 10 elementi, Rossi porterà gli

spettatori a ricordare, cantare e ballare con i più grandi successi di sempre.

L’8 novembre alle ore 21, il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno diventerà il palcoscenico di

un’emozionante e divertente serata, dove la musica è la vera protagonista.

L’evento è organizzato da Noma21 Events, con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e la

collaborazione dell’associazione culturale Arteo. I biglietti sono disponibili presso la

biglietteria del Teatro di Ascoli Piceno e sul circuito Vivaticket.com

Per maggiori informazioni: [email protected]

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.