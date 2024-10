Per il distretto di San Benedetto del Tronto il sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini, e il sindaco di Montefiore dell’Aso, Nazareno Ciarrocchi. Per il distretto di Ascoli Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta, e Fabio Salvi, sindaco di Venarotta

ASCOLI PICENO – “Ho accolto con soddisfazione e grande senso di responsabilità la mia nomina a Presidente della Conferenza dei Sindaci sulla sanità del Piceno. Ringrazio i sindaci che mi hanno sostenuto e auguro buon lavoro al Vicepresidente Massimo Narcisi, sindaco di Monsampolo del Tronto, ai delegati: per il distretto di San Benedetto del Tronto il sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini, e il sindaco di Montefiore dell’Aso, Nazareno Ciarrocchi – per il distretto di Ascoli Piceno Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta, e Fabio Salvi, sindaco di Venarotta. Sono certo che faremo sinergia reale e concreta su temi cruciali per tutti come quelli socio-sanitari. Il mio impegno sarà costante e fattivo come portavoce di un intero territorio”.

Così commenta la sua nomina il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.

