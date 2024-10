SPINETOLI – Sono aperte le iscrizioni per il servizio di doposcuola dell’Unione dei Comuni della Vallata, per il Comune di Spinetoli. Sarà attivo fino maggio 2025. Un supporto importante per le famiglie e per gli studenti delle scuole primarie e secondarie che garantisce uno spazio sicuro per lo studio e le attività sociali pomeridiane.

Per accedere al servizio di doposcuola, gli alunni dovranno possedere i seguenti requisiti: residenza; regolare iscrizione a uno degli istituti scolastici.

Le famiglie interessate potranno presentare la domanda di iscrizione presso gli sportelli sociali competenti, corredando il modulo con un documento d’identità e l’informativa sulla privacy. Sarà possibile iscrivere gli alunni per un singolo mese, per più mesi, oppure per l’intero periodo, da ottobre 2024 a maggio 2025.

Le iscrizioni sono state aperte il 21 ottobre e potranno essere rinnovate o presentate in qualsiasi momento, entro e non oltre il 30 aprile 2025.

“Per quest’anno – spiega l’assessora Germana Gagliardi – abbiamo previsto un potenziamento del servizio, grazie all’introduzione di nuovi educatori, che garantiranno una maggiore assistenza e supporto agli alunni durante le attività pomeridiane. Le famiglie sono tranquille e soddisfatte, sapendo che i loro figli sono seguiti non solo per lo svolgimento dei compiti, ma anche in un contesto che favorisce l’integrazione e la socializzazione”.

Inoltre, a partire da quest’anno, il Comune si è fatto carico dell’attivazione di un servizio di pre-scuola, disponibile dalle ore 07:20, per venire incontro alle esigenze delle famiglie che lavorano e per accogliere gli studenti che utilizzano lo scuolabus che non sono solo di Spinetoli ma anche di Colli del Tronto e Castorano.

“In questa maniera – conclude Gagliardi – abbiamo cercato di offrire un supporto ancora più completo”.

