Inaugurato oggi a Castorano il murales “Chi semina amore raccoglie felicità”, realizzato dall’artista Antonio Colaci per conto dell’Avis Spinetoli-Pagliare nell’ambito della festa per il trentennale della costituzione dell’associazione di volontariato in Vallata. Soddisfatta del progetto l’Amministrazione Comunale, con la locale Consulta Giovanile che ha partecipato alla realizzazione dell’opera “Il murales “Chi semina amore raccoglie felicità” – ha tenuto a dire la presidente dell’Avis Spinetoli-Pagliare, Concetta Ferrara, in occasione del taglio del nastro – è la terza opera realizzata da Avis Spinetoli-Pagliare nell’ambito del progetto “Tutto l’amore del dono”, nato 3 anni fa dalla volontà di promuovere i valori di altruismo, solidarietà e senso civico attraverso interventi di valorizzazione di spazi urbani. Il tema di quest’anno si lega a una ricorrenza importante: i primi 30 anni della nostra Associazione”.

Al 31 dicembre 2023 l’Avis Spinetoli-Pagliare contava 651 soci donatori e 1.345 donazioni, di cui 474 effettuate presso il Centro Raccolta Sangue, punto di riferimento essenziale per la donazione pomeridiana in tutta la Vallata del Tronto.

Buono anche l’indice di penetrazione medio (numero di donatori ogni 100 abitanti), che nel 2023 è stato di 3,8 donatori ogni 100 abitanti (su una popolazione totale di 17.543 abitanti).

“Siamo assai grati all’Avis Spinetoli-Pagliare – le parole della sindaca Rossana Cicconi, nel suo saluto iniziale – , per aver scelto quest’anno il nostro paese quale meta per inaugurare la propria festa. Un anniversario particolare alla luce dei trent’anni di attività, trent’anni al servizio del territorio, trent’anni ricchi di belle soddisfazioni. Un murales che ben ci rappresenta e che noi abbiamo voluto si realizzasse in un luogo che costituisce il fulcro di quello che è stato, negli anni, il centro della vita sociale del paese, ovvero il Campo Fiera”.

Ma a fare gli onori di casa è toccato alla vice sindaco di Castorano, Marika Maoloni, da sempre parte attiva anche nell’Avis della Vallata: “Abbiamo voluto fortemente quest’opera, affinché rappresentasse un legame con il territorio, con il vissuto della nostra comunità, e che fosse un qualcosa che tenesse unite le generazioni. Abbiamo coinvolto, e di questo siamo orgogliosi, la Consulta Giovanile, che ha risposto positivamente collaborando con l’artista. Segno evidente che, se stimolati, i nostri giovani rispondono”.

L’iniziativa castoranese fa parte di un calendario di appuntamenti dedicato alle celebrazioni del trentennale, con la cerimonia di consegna benemerenze ai donatori avvenuta presso la sala consiliare del Comune di Castorano subito dopo l’inaugurazione del murales, alla presenza anche della presidente della Consulta Giovanile di Castorano, Marta Silvestri, della consigliera delegata Giorgia Ciccanti e di Sara Ciotti, consigliera comunale con delega alla Cultura, che ne ha curato le varie fasi.

La tradizionale festa del socio Avis proseguirà il 27 ottobre in piazza Marini a Pagliare, alla presenza anche delle varie delegazioni con i propri labari e dei sindaci di Spinetoli, Castorano e Monsampolo.

