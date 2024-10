Festa in via Mutilati e invalidi del lavoro, nel migliore dei modi una nuova tappa di un percorso di crescita intrapreso insieme al territorio piceno e alle sue imprese

ASCOLI PICENO – Una nuova sede, realizzata in un punto strategico per il tessuto imprenditoriale locale, dedicata all’aggiornamento professionale e alla formazione di artigiani e imprenditori di oggi e di domani.

Nella mattinata di oggi, sabato 26 ottobre, dirigenti, componenti della presidenza e funzionari della CNA di Ascoli Piceno hanno tagliato ufficialmente il nastro del nuovo centro di formazione di via Mutilati e invalidi del lavoro, inaugurando nel migliore dei modi una nuova tappa di un percorso di crescita intrapreso insieme al territorio piceno e alle sue imprese.

Artigianato e saper fare, declinati all’insegna dell’innovazione, saranno i cardini di una nuova struttura grazie alla quale la CNA punta a confermare e potenziare l’offerta di servizi ad aziende e cittadini sul territorio, affiancando all’attività svolta quotidianamente nei due uffici di Ascoli e San Benedetto un nuovo punto di riferimento per tutte le piccole imprese che gravitano nell’area industriale della Vallata del Tronto.

Dopo il tradizionale taglio del nastro e la benedizione di don Giampiero Cinelli in rappresentanza della Diocesi di Ascoli, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, di realtà associative e di istituti di credito legati al territorio, la CNA di Ascoli Piceno ha accolto imprenditori e cittadini nel nuovo ufficio che, a partire dalla prossima settimana, ospiterà corsi di formazione, seminari e un ampio ventaglio di servizi a disposizione di partite Iva, cittadini e pensionati.

Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio comunale di Ascoli Alessandro Bono e l’assessore al Commercio Laura Trontini, il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio, il consigliere provinciale Germana Gagliardi, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, il presidente del Form.Art. Marche Luigi Passaretti, il vicepresidente di Banca del Piceno Romano Speca, il presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo Ivo Panichi e il presidente del Consorzio Universitario Piceno Claudio Massi, a testimonianza della vicinanza del territorio all’associazione in un momento particolarmente significativo per l’imprenditoria picena.

«Questo nuovo centro è pensato per rispondere alle esigenze formative dei giovani e di tutti coloro che vogliono continuare a formarsi – dichiara la presidente Arianna Trillini – Sarà un aula sempre aperta a nuove proposte e destinata all’incontro, per far sì che persone che condividono passioni, interessi e anche difficoltà comuni possano riunirsi, scambiare idee e dar vita a nuovi progetti».

In questo senso, a inaugurare l’avventura del nuovo centro di formazione è stata la presidente CNA Artistico e tradizionale Marche Barbara Tomassini, con un laboratorio di lavorazione dell’argilla che ha saputo coinvolgere e intrattenere grandi e piccini.

«Abbiamo la fortuna di poter contare su un gruppo estremamente unito, con presidenza e dipendenti determinati a fornire ogni giorno un adeguato supporto alle piccole e medie imprese del Piceno, che costituiscono la quasi totalità del tessuto imprenditoriale locale – dichiara il direttore Francesco Balloni – Con l’aumentare dei servizi offerti per rispondere alle necessità espresse dal territorio, grazie a una squadra coesa e a un obiettivo chiaro siamo riusciti a inaugurare ben due nuove sedi ad Ascoli nel giro di pochi mesi».

«Rivolgo ai miei complimenti alla CNA per aver scelto di investire su questo territorio – commenta il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini – Quest’aula svolgerà un ruolo strategico per la crescita del tessuto imprenditoriale locale, e sono certo che si rivelerà un successo per la comunità di imprenditori locali e dell’importante sistema produttivo che rappresentano».

