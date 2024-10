ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 2 e domenica 3 novembre con Saranno Famosi. Fame il musical si apre il sipario sulla stagione in abbonamento del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno nata dalla proficua collaborazione tra il Comune e l’AMAT con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Lo spettacolo – in scena giovedì 31 ottobre anche al Teatro La Fenice di Senigallia (ore 21) – è firmato da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale. Tra gli interpreti ci sono Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi, nomi importanti che hanno confermato nella loro carriera un forte legame col pubblico grazie al loro talento e alla loro versatilità.

Saranno Famosi è stata una delle serie tv più celebri e indimenticabili e poi un film e un musical di successo internazionale. La vita e le storie degli allievi e degli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York, la passione e la dedizione di un gruppo di ragazzi per il mondo dello spettacolo, continuano ad appassionare intere generazioni e a ispirare miriadi di giovani talenti. Un fenomeno leggendario della cultura pop, diventato sinonimo di desiderio di realizzare il proprio sogno attraverso il duro lavoro, la competizione artistica, il sudore, la passione, gli amori, le sconfitte e i successi.

In questa versione Luciano Cannito restituisce nuova luce a questo titolo dando vita a un musical pieno di energia, intenso e coinvolgente, un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente. L’azione si sposta dagli anni Ottanta ai giorni nostri per avvicinare nuove generazioni e pubblico di oggi; la colonna sonora si dota di orchestrazioni moderne, nuovi brani, nuove coreografie, in collaborazione con un team di straordinari talenti. Gli interpreti, artisti versatili e talentuosi, alcuni non provenienti dal musical saranno una piacevole e inaspettata sorpresa per il pubblico, tutte figure di spicco che renderanno questo allestimento totalmente diverso dalle precedenti edizioni.

Lo spettacolo è prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment, ideato e sviluppato da David De Silva, testi di Jose Fernandez, liriche di Jacques Levy, musiche di Steve Margoshes, la canzone Fame è scritta da Dean Pitchford e Michael Gore.

Informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, vendita on line su www.vivaticket.com. Inizio spettacoli sabato ore 20.30, domenica ore 17.30.

