ROTELLA – Il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli ha firmato un decreto con cui

trasferisce 261 mila euro all’Ufficio speciale ricostruzione Marche per l’intervento di riparazione del

cimitero della frazione di Castel di Croce, nel Comune di Rotella (Ascoli Piceno). Si tratta di una parte del

contributo complessivo, trasferita in base all’avanzamento dell’opera, che in totale è finanziata per 872

mila euro nell’ambito dell’Ordinanza speciale dedicata ai Comuni di Force, Rotella e Sant’Angelo in

Pontano.

“L’attuazione delle Ordinanze speciali è di primaria importanza perché sono strumenti pensati per

sciogliere nodi particolarmente urgenti e complessi della ricostruzione – dichiara il Commissario Castelli

-. I cimiteri, come altre opere pubbliche, sono luoghi di grande importanza per le comunità locali e la

loro riparazione è essenziale per restituire uno spazio di memoria, identità e ricordo di chi non c’è più.

Voglio ringraziare il Presidente Francesco Acquaroli e l’Usr, per un lavoro quotidiano e instancabile e il

sindaco Giovanni Borraccini, impegnato nella ricostruzione del suo paese”.

