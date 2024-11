ASCOLI PICENO – Paura nel pomeriggio del 3 novembre allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli.

Si stava giocando la decima giornata del girone F di serie D fra Atletico Ascoli e Avezzano, la partita era sul risultato di 3-0 per gli ascolani (reti di Nonni, Scimia e Gerlero).

Ad un certo punto un grave infortunio fra due calciatori dell’Avezzano, il portiere Esposito e il difensore Senese, ha costretto il match allo stop. Sanitari in campo con la dottoressa Roberta Danieli e anche un paio di ambulanze. Un brutto scontro di gioco, testa contro testa. I due giocatori abruzzesi sono stati portati in ospedale ad Ascoli al “Mazzoni” per le cure e le visite mediche. Al momento, per fortuna, la situazione dei due calciatori non preoccupa e sono monitorati dai medici. Probabilmente resteranno ricoverati, per precauzione, qualche altro giorno presso il nosocomio ascolano.

Alla fine il match è stato sospeso al 42° del primo tempo dal direttore di gara, le due squadre hanno condiviso l’idea di non proseguire. Bisognerà valutare se riprendere, probabilmente nelle prossime settimane, la gara dal minuto dello scontro o da quello dello stop definitivo.

IL TABELLINO

Atletico Ascoli (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni, ; Camilloni, Clerici, Scimia, Vechiarello, Gerlero; Minicucci, Ciabuschi. A disp: Galbiati, Baraboglia, Severini, Olivieri, Mengani, Ceccarelli, Dondoni, Antoniazzi, Traini. Allenatore: Seccardini.

Avezzano (3-5-2): Esposito; Graziano (27 pt Tiganj), Bassini, Senese; Ferrandino, Mascella, Verna, Luciani, Joao Allessi; Ferrari, De Silvestro. A disp.: Pappalardo, De Lorenzo, Vantaggiato, Pensalfini, Bolo, Passewe, Valvassori, Viotti. Allenatore: Pochesci.

Arbitro: Panici di Aprilia.

Assistenti: Pernarella di Ciampino e Ciufoli di Albano Laziale.

Reti: 16 pt Nonni, 21 pt Scimia, 23 pt Gerlero

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.