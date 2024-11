ASCOLI PICENO – Uno strumento fiscale che guarda al di fuori dei confini italiani, delle cui ricadute

positive però possono trarre notevoli benefici i nostri territori. È la flat tax al 7% dedicata ai

cittadini pensionati residenti all’estero da almeno 5 anni, percettori di un reddito da pensione da

un soggetto straniero, che vogliono venire a vivere nell’Appennino centrale.

Al tema è stato dedicato un convegno promosso dalla School of Government della LUISS Guido

Carli e dal Commissario straordinario Sisma 2016, in collaborazione con la Fondazione Magna

Carta. L’evento si è svolto a Roma presso la Club House di CEOforLife e vi hanno preso parte, tra

gli altri, Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze; Guido Castelli, Commissario

Straordinario al sisma 2016; Gaetano Quagliariello, Dean School of Government – LUISS Guido

Carli; Alessandro Canelli, Presidente dell’IFEL.

Una misura, la Flat Tax al 7%, il cui potenziale non è stato ancora del tutto espresso e che può

svolgere una duplice funzione nei territori dell’Appennino centrale colpiti dal sisma: frenare il

fenomeno di spopolamento e incentivare la crescita economica di quelle comunità.

Il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo: “I regimi agevolativi pensati per i

territori del cratere, ancora impegnati nella difficile ricostruzione economica e sociale, sono

essenziali per rilanciare queste aree,” ha affermato il Viceministro. “Attraverso misure fiscali

mirate e incentivi per chi decide di trasferirsi, vogliamo rendere questi territori attrattivi, dando un

impulso concreto alla rinascita e sostenendo lo sviluppo locale”.

Il Viceministro ha ribadito il grande impegno di questo Governo di unire alla ricostruzione fisica

una strategia di rilancio sociale ed economica volta a creare le condizioni favorevoli per una

crescita stabile e duratura “Stiamo lavorando con determinazione alla revisione dell’intero sistema fiscale: siamo convinti che, con una politica fiscale chiara e sostenibile, anche i territori del cratere

possano diventare un modello di rinascita, contribuendo a fare dell’Italia un Paese più competitivo

e inclusivo,” ha concluso.

Il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli: “Sicurezza e sostenibilità sono i due

capisaldi sui quali si fonda la complessa strategia per la rinascita dell’Appennino centrale, il cui

obiettivo ultimo è quello di contrastare il fenomeno dello spopolamento e di rilanciare il tessuto

economico e sociale di territori feriti da una sequenza sismica devastante. Un’azione articolata su

più livelli che ha dato luogo al Laboratorio Appennino centrale, un modello di sviluppo delle aree

interne riconosciuto a livello internazionale e sostenuto convintamente dal Governo Meloni. La Flat

Tax al 7% si inserisce a pieno titolo all’interno di quell’attività di riparazione economica e sociale

che sono chiamato a realizzare e che stiamo attuando prioritariamente attraverso il Programma

NextAppennino. Se la ricostruzione, alla quale abbiamo impresso un cambio di passo, rappresenta

certamente il primo strumento di contrasto allo spopolamento, non c’è dubbio che questa misura

possa offrire un contributo aggiuntivo importante. La norma sta suscitando un notevole interesse

internazionale, soprattutto tra i pensionati del Nord America. Attraverso iniziative come quella

odierna e facendo rete, vogliamo diffonderne le caratteristiche e i vantaggi a una platea sempre

più ampia”.

Luiss School of Government, Gaetano Quagliariello: “L’Italia centro-meridionale necessita di un

approccio strategico, integrato e coordinato per il rilancio delle sue aree fragili, da tempo esposte

a sfide strutturali come lo spopolamento e la stagnazione economica. Oggi viene discussa una

misura concreta che rappresenta non solo un’opportunità di rilancio economico, ma anche uno

strumento per mitigare gli effetti della crisi demografica nelle aree interne, più isolate e periferiche,

riuscendo ad attrarre nuove risorse e stimolando gli investimenti. È necessario che questi interventi

non siano episodici ma rientrino in una strategia d’insieme, che tenga conto della vocazione dei

territori e metta al centro il capitale umano, la cui importanza, in passato, è stata sottovalutata,

limitando gli effetti delle iniziative pensate in favore di altre aree fragili”.

Nel dettaglio, possono usufruire di questa misura, che prevede la possibilità di assoggettare tutti i

redditi con la formula della Flat Tax (compresi i redditi da pensione estera), le persone fisiche che

trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, in un comune con meno di 20 mila abitanti situato

all’interno delle zone colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Inoltre, i soggetti interessati non devono essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento

e devono provenire da Paesi con i quali esistono accordi di cooperazione amministrativa in materia

fiscale.

L’imposta è calcolata in modo forfettario, con un’aliquota del 7% sui redditi esteri per i

nove annisuccessivi a quello in cui diviene efficace l’opzione. Finalità del provvedimento è dunque

quella di attrarre in Italia cittadini pensionati provenienti dall’estero, i quali potranno usufruire di

una tassazione semplificata e ridotta sul reddito.

