ASCOLI PICENO – Terza settimana di eventi per il Piceno Cinema Festival, la rassegna itinerante organizzata dall’Associazione culturale Gli O’scenici APS in collaborazione con l’Accademia Aifas. Dopo le tappe di San Benedetto del Tronto e Montalto delle Marche la kermesse arriva a Offida, al teatro Serpente Aureo.

Primo appuntamento venerdì 8, alle ore 21, per la proiezione di tutti i cortometraggi in nomination per l’assegnazione del premio Città di Offida. Il giorno successivo, alla presenza dei registi e attori dei film finalisti, è in programma il galà finale con l’assegnazione del premio al miglior lavoro. Nel corso della serata di sabato 9, il cinema incontrerà il grande teatro italiano con “Come se camminasse sui serpenti, la Duse, la vita e la scena”, una conversazione performativa sull’attrice che molti ritengono la più grande d’ogni tempo. L’incontro, sondando alcuni significativi episodi della sua vita, intende mettere in evidenza la “differenza” della Duse nel contesto tumultuoso e sperimentale del teatro del suo tempo. Sul palco l’attore e regista Pasquale De Cristofaro insieme all’attrice Rosanna Di Palma. De Cristofaro In, qualità di direttore artistico, ha diretto le rassegne Teatro della Notte e Corponovecento sulla drammaturgia contemporanea. Come regista ha presentato numerosi spettacoli nelle maggiori rassegne o teatri italiani, insegna materie teatrali in varie università e conservatori italiani, ha diretto numerosi spettacoli nei maggiori teatri italiani e pubblicato numerosi libri sul teatro del ‘900.

Chiusura affidata alla splendida voce di Bibo De Angelis che offrirà un momento musicale legato al mondo del cinema.

Anche in questa occasione il PCF offrirà un importante servizio per l’accessibilità alla rassegna. Una traduttrice LIS sarà presente sul palco per rendere fruibile ai sordi tutti i contenuti della serata, che sarà anche trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook del festival.

Sul sito internet del festival (www.picenocinemafestival.it) il programma dettagliato delle proiezioni in concorso. Sullo stesso sito è possibile prenotare gli ingressi gratuiti.

