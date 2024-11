ASCOLI PICENO – La città delle Cento Torri è nota per vari ambiti.

Enogastronomia, storia, sport, arte e tanto altro. Ovviamente Ascoli è famosa anche per la cultura e, forse, non tutti sanno che ha un connubio speciale con il mondo del cinema.

Ebbene, per chi volesse saperne di più, è stato realizzato recentemente un libro molto interessante.

Parliamo di “Ascoli nel cinema”, il primo libro scritto dal noto giornalista ascolano Filippo Ferretti. Un testo creato per ricordare tutti i set ambientati nel capoluogo e nei suoi dintorni. Una pubblicazione, resa possibile dalla Confartigianato, che intende scoprire aneddoti, curiosità, foto, interviste circa i lavori girati in questi ultimi 65 anni.

Un lavoro che ha anche lo scopo di rivelare la storia delle sale cittadine dal dopoguerra ad oggi e dei film che fecero maggiormente scalpore al momento dell’uscita, in considerazione del record che Ascoli detiene in Italia da anni, nel rapporto tra abitanti e schermi: 46 mila residenti per 22 schermi.

Filippo Ferretti ama, fin da bambino, il cinema. Una passione nata grazie alla nonna Anna che lo portava nelle sale cittadine a vedere film, talvolta pure impegnativi, come “Barry Lyndon” di Kubrick, “Il giardino dei Finzi Contini” di De Sica e “Amarcord” di Fellini.

Il giornalista ascolano dal 1990 al 2000 ha guidato il cineclub cittadino, è stato recensore cinematografico, oltre che al timone di un programma trasmesso nelle tv marchigiane, che per 15 anni, ha accolto tutti i maggiori protagonisti della settima arte, ovvero “Backstage”.

Filippo Ferretti racconta a Piceno Oggi: “Il libro vuole essere un grande atto d’amore al territorio e, naturalmente, al cinema. Dal 1960 ad oggi sono stati ben quindici i film che hanno dato spazio alla città di Ascoli e ai suoi meravigliosi scorci. Ho voluto ripercorrere questi lavori cinematografici tramite schede, aneddoti, curiosità e anche interviste a registi e attori. Alla fine del testo ho dedicato uno spazio alle sale cittadine, la loro storia e anche sui film che hanno destato scalpore alla città delle Cento Torri. Ci sono tanti episodi intorno a questi quindici film. Un aneddoto particolare riguarda Dustin Hoffman, il celebre attore americano decise di partecipare ad ‘Alfredo Alfredo’ perché era innamorato di Stefania Sandrelli. L’attrice non sapeva come fronteggiare questa corte serrata. Nicky Pende, all’epoca suo marito, arrivava di notte con la sua Spider per tutelare la coniuge e arrivava davanti all’hotel Gioli, dove Dustin Hoffman alloggiava, per incutere timore alla star americana”.

Il libro “Ascoli nel cinema” è disponibile, al momento, nelle librerie cittadine della città. Oggi, venerdì 8 novembre, Filippo Ferretti presenterà il suo lavoro, alle ore 18, al cinema Odeon su input della Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo che ha promosso e sostenuto il suo progetto. La giornalista Pina Calisti modererà l’incontro aperto a tutti.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.