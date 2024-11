Il mister: “Dobbiamo mantenere contro di loro la giusta intensità e lucidità per tutti i 90 minuti. Con lo staff ragioniamo gara per gara e cerchiamo di mettere in campo la miglior formazione funzionale”

ASCOLI PICENO – Dopo il grande spavento si torna, per fortuna, a parlare di calcio giocato.

L’Atletico Ascoli torna in campo ad Isernia dove affronterà i padroni casa per l’undicesima giornata del campionato di serie D, girone F.

Mister Simone Seccardini ha rilasciato le dichiarazioni alla vigilia del match, riportate dal portale del club bianconero: “Quando accade quello che è successo contro l’Avezzano, il calcio va in secondo piano. Tornando a parlare del pallone, la squadra contro gli abruzzesi ha mostrato ottime capacità. Il risultato di 3-0 ci soddisfa ma non dobbiamo abbassare la guardia che il 13 novembre dovremmo disputare comunque gran parte del match con la stessa intensità. Ma ora parliamo dell’Isernia che sta disputando un ottimo campionato. Dobbiamo mantenere contro di loro la giusta intensità e lucidità per tutti i 90 minuti. Con lo staff ragioniamo gara per gara e cerchiamo di mettere in campo la miglior formazione funzionale”.

