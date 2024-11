ASCOLI PICENO – Un buon risultato in trasferta.

Ciò è avvenuto nel pomeriggio del 10 novembre per l’Atletico Ascoli, impegnato ad Isernia nel girone F di serie D contro i padroni di casa. Match terminato 0-0.

Il mister Simone Seccardini ha commentato la partita, ecco le sue dichiarazioni riportate nel portale del Club bianconero: “Muoviamo la classifica, è un punto che ci prendiamo ben volentieri al cospetto di una squadra forte e organizzata. L’Isernia si è calata bene nel campionato di serie D. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per aver giocato bene questa partita, forse ai punti avremmo meritato qualcosina in più ma alla fine va bene anche questo pareggio. Adesso ci approcciamo a recuperare il match contro l’Avezzano. Noi sapevamo che l’Isernia avrebbe attuato un sistema di gioco diverso, in casa hanno giocato di temperamento e di gamba. Abbiamo deciso, inizialmente, di lasciare il gioco agli avversari e poi abbiamo fatto il nostro. Nel secondo tempo partita più aperta. Per noi è il secondo campionato di serie D, dobbiamo accumulare più punti possibili per la salvezza ed evitare possibili sabbie mobili in futuro. La classifica al momento non la guardiamo. Pensiamo a preparare bene la partita con l’Avezzano”.

