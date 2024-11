ASCOLI PICENO – Nuovo appuntamento del progetto “Bussola Digitale” della Regione Marche, pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 alla sala dei Savi del Palazzo dei Capitani ad Ascoli. Il titolo della giornata formativa è “SPID e CIE, le nuove identità digitali” e il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie all’uso dei queste due identità digitali. Verrà illustrato cos’è un’identità digitale, come ottenerla e come usarla per l’accesso ai servizi digitali online, inoltre mediante esercitazioni pratiche saranno mostrati i vantaggi legati al loro utilizzo. I prossimi eventi formativi del mese si svolgeranno martedì 19 (Navigare in rete in totale sicurezza) e mercoledì 27 (Diventare bravi con i social media). L’elenco completo dei corsi è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24873.

Per prenotarsi è possibile recarsi al punto di facilitazione digitale (presso l’Urp del Comune, in piazza Arringo 7), oppure visitare il sito https://bussoladigitale.regione.marche.it/ o chiamare il numero 0736/298917. Il progetto “Bussola Digitale” è un percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, per diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione, attraverso corsi di formazione e appuntamenti per l’assistenza individuale con i facilitatori.

