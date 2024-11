MONTEGALLO – A Montegallo avanzamenti per due opere strategiche, con un trasferimento all’Ufficio speciale ricostruzione di 630 mila euro. A firmare il decreto il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli. La prima è la piscina comunale, con un trasferimento di 370 mila euro su un totale di 1,85 mln di euro che serviranno per riparare i danni del terremoto e riqualificare l’area circostante. La seconda opera è il cimitero civico di Balzo, per cui sono stati trasferiti i primi 260 mila euro a fronte di 1,3 milioni complessivi.

“La ricostruzione pubblica è determinante per i comuni di montagna dove il danno è stato ingente, come Montegallo – dichiara il Commissario Castelli -. Servono le case, ma servono anche servizi, luoghi di ritrovo e luoghi della memoria come i cimiteri, tanti finanziati proprio dall’Ordinanza 137 per il nuovo piano di opere pubbliche delle Marche. L’avanzamento di queste opere è importante perché segnala una spesa efficiente ed efficace delle risorse destinate dallo Stato all’obiettivo della ricostruzione. E per questo ringrazio il Presidente Francesco Acquaroli, l’Usr e il sindaco Sante Capanna. È solo grazie a questo lavoro di squadra che oggi possiamo apprezzare determinati risultati”.

“In merito ai trasferimenti effettuati dall’Ufficio Speciale Ricostruzione a firma del Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, relativi alle anticipazioni finalizzate alla riparazione dei danni causati dal sisma al Civico Cimitero della Frazione Balzo e alla Piscina Comunale, voglio ringraziare il Commissario Guido Castelli ed il Presidente della Regione Marche per questo e per le tante opere pubbliche che ci sono state finanziate con l’ordinanza 137, e per il cambio di passo che hanno dato alla ricostruzione sia pubblica che privata – dichiara il sindaco Sante Capanna – . Inoltre estendo il mio ringraziamento al Direttore e tutto il Personale dell’Usr, per la loro sisponibilità e puntualità nell’aiutarci a risolvere le diverse problematiche che di volta in volta si presentano. A mio giudizio è di fondamentale importanza riparare e rigenerare i nostri splendidi Borghi al fine di un rilancio turistico e conseguente ripresa economica”.

