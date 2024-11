In programma a Palazzo dei Capitani ad Ascoli dal 20 al 28 novembre. Informazioni sugli orari, nella mattinata del 19 novembre si è svolta la conferenza di presentazione

ASCOLI PICENO – Nuovo appuntamento culturale nella città delle Cento Torri.

Tutto pronto per la mostra, nata da un’intuizione del Lions Host Ascoli, “Francesco Colella Antologica 1999-2024” in programma a Palazzo dei Capitani ad Ascoli dal 20 al 28 novembre.

Oggi, 19 novembre, si è svolta nella sala De Carolis e Ferri dell’Arengo la conferenza stampa di presentazione.

Ad aprire la conferenza il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bono: “Mostra per diffondere le opere di un artista contemporaneo. Con l’arte evidenzia le bellezze del territorio”.

L’assessore all’Istruzione Donatella Ferretti prosegue: “Il Lions è attento al territorio e alla sua valorizzazione, questa mostra è un esempio perfetto”.

Il presidente di Lions Host Ascoli Francesca Pantaloni dichiara: “L’obiettivo è puntare alla cultura in tutte le sue forme come veicolo di crescita culturale per migliorare se stessi e il prossimo”.

Il direttore dei Musei Civici di Ascoli Stefano Papetti conclude: “Colella rappresenta un esempio di coerenza e nel contempo dimostra come si possa essere figli del proprio tempo senza per questo rinunciare alla tradizione e al confronto con i grandi protagonisti della pittura figurativa”.

Inaugurazione

Sabato 23 novembre

Sala Ceci – Pinacoteca Civica

Introduce il professor Stefano Papetti.

Soglie liriche il professor Luca Campana.

Orari di apertura mostra

Lunedì: 9-14 / 15-20

Martedì – sabato: 8.30-20.30

Domenica: 10-13 / 15-19

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.