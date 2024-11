ASCOLI PICENO – La città di Ascoli Piceno ha ospitato nel periodo settembre/novembre la VII edizione della rassegna internazionale di danza sperimentale RITRATTI D’ARTISTA – percorsi danzati, realizzata dall’Associazione Culturale Being in Motion insieme allo Studio Aira, col patrocinio e contributo del Comune di Ascoli Piceno / Assessorato alla Cultura e della Regione Marche, in collaborazione con l’AMAT e col sostegno dell’agenzia di comunicazione Hammer Design Brand Experience che cura l’immagine grafica della manifestazione.

Grazie a queste collaborazioni reiterate nel tempo la rassegna è potuta crescere continuando a valorizzare negli anni il territorio piceno attraverso momenti di aggregazione forti, innovativi, formativi e di profondo accrescimento culturale, portando ad Ascoli artisti di avanguardia e coinvolgendo la comunità attraverso momenti laboratoriali, performativi, esperienziali, residenziali e dialoghi aperti con il pubblico.

Lo spirito che muove la manifestazione RITRATTI D’ARTISTA, che rappresenta anche la sua caratteristica principale, è quello di dare la possibilità agli artisti invitati di tracciare un proprio ritratto e raccontare il proprio percorso creativo così da far conoscere l’Arte della Danza Contemporanea ad un pubblico sempre più ampio. A tal fine propone ogni anno varie forme di esplorazione del movimento danzato ed offre a danzatori provenienti da tutta Italia l’opportunità di vivere esperienze di respiro internazionale.

Quest’anno il tema della rassegna è stato DINAMICHE SOCIALI: sperimentare e approfondire le dinamiche di movimento che si mettono in atto nella condivisione di spazio e tempo tra i corpi danzanti.

Come di rito, la rassegna si è aperta il 15 settembre alla Chiesa di S. Andrea con l’evento RISONANZE che ha coinvolto un pubblico di 70 partecipanti in una danza estatica guidata da Maria Rita Salvi a cui è seguito un momento di rilassamento profondo con il bagno di suono delle campane di cristallo dell’artista inglese Emma Winter. La Danza Estatica è un forte elemento di aggregazione e condivisione, e partendo dal principio che LA DANZA è COMUNITA’, è riproposta ogni anno sotto nuove forme come un appuntamento ormai consolidato e atteso.

Questa settima edizione ha ospitato, nel programma di laboratori coreografici con performance finale aperta al pubblico, dal 16 al 21 settembre Roberto Castello (Lucca) coreografo tra i fondatori della Danza Contemporanea in Italia, e dall’1 al 6 ottobre Virgilio Sieni (Firenze) danzatore e coreografo attivo in ambito internazionale che per quattro anni consecutivi ha diretto la Biennale Danza a Venezia.

Il progetto RITRATTI D’ARTISTA nascendo come piattaforma di incontro per artisti che si occupano di danza di ricerca nel sud delle Marche, ogni anno si espande condividendo con altre realtà artistiche l’intenzione di creare rete e sinergie sul territorio. Da qui è nata la novità della settima edizione, l’evento speciale SMART DANCING SPACE che ha chiuso sabato 16 novembre la rassegna: un’intera giornata dedicata alla danza che ha ospitato ad Ascoli Piceno la compagnia di danza contemporanea HUNT_Cdc di Montecosaro (MC) che ha condotto una Lezione di Composizione Coreografica e realizzato la performance WHISPER con Elisa Ricagni e Leo Carletti e a seguire Simona Lisi direttrice di Cinematica Festival con la proiezione dei corti di video-danza finalisti dell’edizione 2023 con premiazione da parte del pubblico del miglior corto: SILO di Jérémie Bouillon (Francia). E ancora danza per tutti dopo l’apericena con il DJ SET di Freddy Drabble (UK).

Quest’anno l’evento di apertura e i laboratori di Castello e Sieni sono stati ospitati in tre luoghi magici della città: la Chiesa di S. Andrea, il Foyer del Teatro Ventidio Basso e la Sala della Vittoria nella Pinacoteca Civica. La residenza artistica in Pinacoteca è stata inoltre arricchita da una visita guidata di benvenuto del Professore Papetti – Direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno.

L’intero evento SMART DANCING SPACE si è realizzato all’interno di SmartAp Cowork – ex Cereria.

Per il sesto anno consecutivo Marco Biancucci di F for Fake Comunicazione Visiva ha realizzato il percorso fotografico di ritrattistica degli artisti ospiti della Rassegna che prende forma ogni anno in CORPI IN DIALOGO, allestimento dei ritratti degli artisti dell’edizione precedente.

La Direzione artistica e organizzativa è stata a cura di Maria Rita Salvi e Maria Angela Pespani con il supporto tecnico di Solidea Ruggeri, Paola Petrucci e Freddy Drabble:

“La settima edizione di RITRATTI D’ARTISTA ha dato vita ad una vera festa della danza in città. Una ventata di internazionalità che ha aperto cuori e menti. Sono avvenuti incontri importanti che porteranno a sviluppare progetti futuri e avremo cura di mantenere vivi i contatti che abbiamo stabilito con i partecipanti ai laboratori provenienti da tutta Italia. Siamo inoltre toccati da come cresce la rete di sostegno della comunità di Ascoli che si è mossa per offrire ospitalità agli artisti e ai partecipanti agli eventi. La sinergia con artisti che si occupano di danza di ricerca cresce grazie alla condivisione di idee, intenti e volontà, proiettandoci già verso nuovi passi da compiere. Ringraziamo di cuore il Comune di Ascoli Piceno, la Regione Marche, l’AMAT e Hammer per la rinnovata fiducia al nostro progetto.”

