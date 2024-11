ASCOLI PICENO – In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’associazione Wap ha deciso di promuovere una significativa iniziativa nel cuore del centro storico. I commercianti aderenti all’associazione realizzeranno vetrine tematiche, decorate con gerbere rosse, simbolo universale di memoria e solidarietà, e altri elementi decorativi di colore rosso, come tessuti, accessori, abbigliamento e scarpe, per richiamare l’attenzione su una problematica di grande attualità e sensibilità.

Questa iniziativa mira a rendere le vetrine dei negozi un simbolo tangibile e condiviso, capace di richiamare l’attenzione su una realtà importante, sensibilizzando i cittadini e invitandoli a riflettere sulla necessità di combattere la violenza sulle donne. L’obiettivo è stimolare una riflessione collettiva e promuovere una maggiore consapevolezza su un tema di cruciale importanza sociale.

Wap si impegna con questa manifestazione a ricordare che il tema della violenza sulle donne non può essere relegato a un solo giorno, ma richiede attenzione continua da parte di tutta la comunità. Le vetrine, per 4 giorni (dal 22 al 25 novembre), diventeranno veicolo di un messaggio di sensibilizzazione e supporto, trasmettendo un forte senso di unione e coinvolgimento.

L’associazione è orgogliosa di contare sulla partecipazione attiva dei commercianti, che con questo gesto confermano il loro ruolo non solo come protagonisti economici del centro storico, ma anche come promotori di iniziative culturali e sociali che parlano al cuore della città.

