ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Giovedì 28 novembre 2024, presso la Bottega del Terzo Settore ad Ascoli Piceno, alcuni studenti delle classi quarte dell’I.I.S. “Mazzocchi – Umberto I” saranno protagonisti di un workshop unico dedicato all’educazione finanziaria, incentrato su emozioni, relazioni e decisioni economiche. Guidati da Patricia Pulido di Lab.In.S. s.c., i ragazzi esploreranno come le emozioni legate al denaro influenzano le loro scelte personali e sociali. Attraverso tavoli tematici interattivi, elaboreranno proposte concrete per un futuro finanziario sostenibile, acquisendo strumenti utili per comprendere il legame tra economia personale, relazioni familiari e impatto territoriale.

L’incontro del mattino rappresenta una straordinaria occasione di crescita per i nostri studenti, che non solo svilupperanno una maggiore consapevolezza della salute finanziaria, ma diventeranno anche promotori di un dialogo costruttivo sul loro futuro economico e sociale. Le attività mirano a stimolare una visione innovativa e olistica, incoraggiando i giovani a riflettere sul loro ruolo nel miglioramento del territorio, in sinergia con istituzioni e comunità.

Questo evento, parte del Mese dell’Educazione Finanziaria, è organizzato dalla Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte in collaborazione con partner di eccellenza, sottolineando ancora una volta l’impegno del nostro Istituto nell’offrire opportunità formative di alto livello e di forte rilevanza per il futuro delle nuove generazioni.

